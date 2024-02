Sviluppo rete in Area 4 dal 9 al 16 febbraio 2024

Doppio opening per Multicedi (VéGé) che diversifica la sua offerta con un cash and carry Adhoc a Venafro (Is) e un Decò Maxistore a Eboli (Sa)

ADHOC

Strada statale 85

Venafro (Is)

2.500 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

7 febbraio 2024

Format e location

Il cash and carry si trova nei pressi del centro commerciale La Madonnella.

Offerta

Soluzioni per i professionisti del settore con focus sui freschi e freschissimi.

Servizi

Orario: lun-ven 8-18.30; sabato 8.30-16; domenica 8.30-12.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

DECO' MAXISTORE

Via Don Luigi Sturzo 13

Eboli (Sa)

1.300 mq

Multicedi (VéGé)

Data di apertura

14 febbraio 2024

Format e location

Il supermercato si trova ad angolo con via Serracapilli e rispecchia il tipico format.

Offerta

In assortimento 15.000 referenze di cui 1.500 mdd Decò e Gastronauta.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21.

Addetti e casse

In organico 35 addetti.