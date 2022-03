Sviluppo rete in Area 4 dall’11 al 18 marzo 2022

CONAD

Strada statale 113

Villagrazia di Carini (Pa)

1.066 mq

Pac 2000A Conad

DATA DI APERTURA

22 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il supermercato è ubicato nella prima periferia urbana e si allinea alla consueta formula dell'insegna. Lo store è frutto dell’acquisizione della catena Mio Mercato (Gruppo Vegè).

OFFERTA

Conta in assortimento 7.000 referenze alimentari e non alimentari.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30.

ADDETTI E CASSE

Impiega sette addetti full time e sette part time. Dispone di tre casse.

CONAD CITY

Via Duchessa

Castellammare del Golfo (Tp)

488 mq

Pac 2000A Conad

DATA DI APERTURA

18 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store, parte dell'acquisizione da Mio Mercato (Vegè), è stato rimodulato secondo i canoni dell'insegna.

OFFERTA

Dispone di 5.000 referenze sia food che non food.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20. Disponibile la consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a otto persone full time e quattro part time. Attive due casse.

FAMILA SUPERSTORE

Viale Magna Grecia 246

Taranto

1.400 mq

Gruppo Megamark (Selex)

DATA DI APERTURA

24 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita riapre dopo i lavori di ristrutturazione per i quali il gruppo ha investito oltre 4 milioni di euro. Lo store è stato adeguato al format più moderno della rete con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.

OFFERTA

Presenti tutte le aree del fresco: gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta con un’attenzione particolare ai prodotti del territorio. In enoteca disponibili vini e birre anche refrigerate. Lo store propone anche una vasta gamma di capsule, cialde, tisane e infusi e prodotti per vegetariani e vegani.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8.30-13.30. Nel parcheggio sono disponibili 80 posti auto. Disponibile il servizio Così Comodo.

ADDETTI E CASSE

Occupa 40 addetti di cui sei nuove assunzioni.

MD

Via Sergio Abate 6/A

Napoli

900 mq

Md spa

DATA DI APERTURA

3 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il discount si trona al Vomero e si sviluppa su pianta rettangolare su sette corsie.

OFFERTA

L'assortimento rispecchia al formula dell'insegna e pone enfasi alle specialità locali della linea Lettere d'Italia.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21. Dispone di 40 posti auto nel parcheggio.

ADDETTI E CASSE

Impiega 15 collaboratori ed è dotato di cinque casse.

TODIS

Via Nino Bixio 73/79

Messina

700 mq

Iges srl

DATA DI APERTURA

3 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

In linea con il format dell'insegna propone in apertura dell'area freschi l'ortofrutta, completano gastronomia e macelleria.

OFFERTA

Propone un assortimento food e non food che coniuga qualità e convenienza.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.30.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.