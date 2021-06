Pac 2000A Conad continua lo sviluppo in Sicilia

Si espande sull'Isola l'insegna con un punto di vendita Conad Superstore realizzato al centro commerciale Centro Sicilia di Catania. Lo store, sviluppato su 1.700 mq, riprende il consueto format dell'insegna i cui driver sono valorizzazione e centralità del territorio insieme a sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.

“Continua il percorso di crescita e consolidamento dell’insegna Conad in Sicilia orientale- dichiara Vittorio Troia, direttore divisione Sicilia Pac 2000A Conad-. A supporto della nuova fase di espansione è ormai in fase di completamento l’ampliamento del polo logistico di Modica che raggiungerà entro fine anno i 30.000 mq”.

Come spiega Francesco Messina, socio Conad e proprietario dello store, vice presidente di Ancd Conad (associazione nazionale cooperative di dettaglianti), "in questo store l’esperienza del cliente diventa centrale, con l’introduzione di servizi innovativi e una profondità assortimentale ricercata ed esclusiva, che mette in evidenza le eccellenze agroalimentari del nostro territorio".

Pac 2000A Conad consolida la sua presenza nelle aree di pertinenza in cinque regioni italiane. “Abbiamo la forza e le capacità di investimento di un grande gruppo che conserva dentro sé l’agilità di un’impresa territoriale" dichiara l'Ad Danilo Toppetti.

Il punto di vendita

Ad ingresso l’area Bistrot, con accesso diretto anche dalla galleria, che comprende la caffetteria e l’area ristorazione con una proposta declinata per i vari momenti della giornata. L'area freschi si apre con l'ortofrutta e si completa con i reparti sia assistiti che a libero servizio di pescheria, macelleria, gastronomia. L'allestimento punta su soluzioni scenografiche in grado di valorizzare i reparti dello store come nel caso dell’enoteca dove è stata predisposta una sfera gigante come spazio espositivo per centinaia di etichette siciliane. In store è presente inoltre il corner sushi. L'assortimento totale conta oltre 10.000 item di cui 2.000 a marchio privato. In barriera sono attive 11 di cui quattro self scanning con self payment.

Lo store è dotato di etichette elettroniche, display led con contenuti informativi per la clientela, display elimina code, di soluzioni a basso impatto ambientale e di un Building Management Systems, ovvero di un sistema di controllo e gestione degli impianti e delle apparecchiature meccaniche ed elettriche in loco o in remoto.