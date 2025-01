Sviluppo rete Non food dal 10 al 17 gennaio 2025

Doppietta di aperture per Acqua&Sapone che apre due punti di vendita, rispettivamente a Brindisi e Pescara, entrambi in linea con il consueto format

ACQUA&SAPONE

Via Germania 14

Brindisi

Acqua&Sapone

Data di apertura

30 dicembre 2024

Format e location

Terzo punto di vendita in città per l’insegna, 98esimo in Puglia.

Offerta

Come da consuetudine offre un assortimento non food tipico da drugstore.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 16.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

ACQUA&SAPONE

Via Rigopiano

Pescara

Acqua&Sapone

Data di apertura

30 dicembre 2024

Format e location

Si trova tra la zona di Pescara colle, l’ospedale e la stazione ferroviaria.

Offerta

Come da tradizione dell’insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13 e 16-20.

Addetti e casse

Non disponibile.