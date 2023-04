Sviluppo rete Non food dal 14 al 21 aprile 2023

Dm e Mondadori entrano nel nuovo open mall torinese Urban District To-Dream. Pull&Bear debutta a Milano con il primo format di ultima generazione

DM

Corso Romania 460

Torino

480 mq

Dm Drogerie Markt

Data di apertura

13 aprile 2023

Format e location

Il negozio è ubicato all'interno dell'Urban District To-Dream, il nuovo open mall torinese dedicato a shopping, tempo libero e servizi.

Offerta

Conta in assortimento oltre 14.000 referenze e 600 marchi.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20.30.

Addetti e casse

In organico otto addetti. Sono attive due casse.

MONDADORI BOOKSTORE

Corso Romania

Torino

300 mq

Mondadori

Data di apertura

13 aprile 2023

Format e location

La libreria si trova all'interno dell'Urban District To-Dream.

Offerta

Propone oltre 15.000 titoli nei vari generi letterari a cui si aggiungono giochi, prodotti musicali e articoli di cartoleria.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.

PULL&BEAR

Via Torino

Milano

1.300 mq

Inditex

Data di apertura

6 aprile 2023

Format e location

Lo store si trova in pieno centro cittadino, in una delle vie più importanti dello shopping milanese. Primo store con il format di ultima generazione in Italia, innovativo e digitalizzato.

Offerta

L’offerta di Pull&Bear è molto ampia e spazia dalla Moda Uomo a quella Donna, includendo anche la parte di accessori e calzature. Ogni settimana, due volte a settimana, arrivano rifornimenti e nuove referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 10-21. In aggiunta, è stato integrato un servizio automatizzato per la consegna e la restituzione degli ordini online, che funziona tutti i giorni 24 ore su 24.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato da 50 persone. Sono attive 21 casse molte delle quali automatizzate.