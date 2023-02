Sviluppo rete Non food dal 17 al 24 febbraio 2023

Doppia apertura per Risparmio casa che si espande in Friuli Venezia Giulia con il secondo store nella regione, realizzato a Tavagnacco (Ud), e in Umbria, a Città di Castello (Pg)

RISPARMIO CASA

Via Rodolfo Morandi

Città di Castello (Pg)

2.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

15 febbraio 2023

Format e location

Lo store rispecchia la tradizione dell’insegna.

Offerta

Conta una proposta di 25.000 articoli.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via Alfieri 5

Tavagnacco (Ud)

3.000 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

11 febbraio 2023

Format e location

Secondo store in Friuli Venezia Giulia per l'insegna drugstore che replica in questa regione il suo tradizionale format.

Offerta

In assortimento conta oltre 25.000 referenze.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Non disponibile.