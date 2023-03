Sviluppo rete Non food dal 17 al 24 marzo 2023

Mondadori replica a Salerno il format green ispirato al Giappone. Anche Nike ripropone il concept di ultima generazione Live a Palermo e Prenatal si consolida a Roma

MONDADORI BOOKSTORE MA

Via dei Greci

Salerno

Mondadori

Data di apertura

18 marzo 2023

Format e location

La libreria si trova all'interno del centro commerciale Le Cotoniere propone il nuovo format dell'insegna, già sperimentato in altre città come Catania, Torino, Cagliari e Udine. Si tratta del format green ispirato al Giappone.

Offerta

La proposta comprende oltre 25.000 titoli nei vari generi.

Servizi

Orario: lun-dom 10-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

NIKE LIVE

Via Filippo Pecoraino

Palermo

700 mq

Gruppo Percassi

Data di apertura

15 marzo 2023

Format e location

Il negozio si trova all'interno del centro commerciale Forum. Si tratta del quarto store Nike Live in Italia, il concept pensato come luogo di incontro della community Nike.

Offerta

Rispecchia la tipica offerta del format.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Sono impiegati 12 store athlete.

PRENATAL

Via Aurelia 1100

Roma

1.450 mq

Prg Retail Group

Data di apertura

15 marzo 2023

Format e location

Salgono a undici i negozi in città realizzati in ottica di prossimità e sostenibilità.

Offerta

L'assortimento è in linea con la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 9.30-20. Tra i servizi: il percorso dedicato al testing di passeggini e sistemi modulari, l’automobile a disposizione per la prova del car seat, il punto ricambi che offre assistenza e sostituzione pezzi sui prodotti di prima infanzia presi dall’insegna stessa.

Addetti e casse

Non disponibile.