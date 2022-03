Sviluppo rete Non food dal 18 al 25 marzo 2022

EURONICS

Via Marengo 64

Alessandria

2.000 mq

Dimo spa

DATA DI APERTURA

17 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio riapre dopo i lavori di ristrutturazione che lo hanno allineato al moderno format dell'insegna. Al centro del punto di vendita è stata inserita una nuova Area Servizi dove i clienti possono ricevere assistenza per ogni esigenza. In ottica green, sono stati recuperati il più possibile i materiali preesistenti e per una riduzione dei consumi energetici è stata scelta un’illuminazione totalmente a led.

OFFERTA

Propone un assortimento completo di elettronica di consumo suddiviso per categorie merceologiche.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9.30-13 e 15-19.30. Disponibile il servizio Prenota e ritira.

ADDETTI E CASSE

Dispone di uno staff di 16 addetti alla vendita.

PETSTORE CONAD

Via Cagliari

Quartu Sant'Elena (Ca)

250 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

12 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Rispecchia il tradizionale format dell'insegna. OFFERTA

Offre un assortimento di oltre 4.500 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30. Attivo il servizio di toelettatura professionale e la lavanderia self-service. Presenti la bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci ed un angolo ristoro per cani.

ADDETTI E CASSE

Dispone di una cassa tradizionale ed una integrata al box e impiega sei addetti, di cui quattro nuove assunzioni.

RISPARMIO CASA

Via Orazio Vecchi

Firenze

3.000 mq

Risparmio casa

DATA DI APERTURA

17 marzo 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova ad angolo con via Novoli e rispecchia il tipico format della catena. OFFERTA

Conta in assortimento oltre 26.000 referenze che comprendono prodotti per la casa, per la persona, per gli animali e per l'auto.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20.30.

ADDETTI E CASSE

Impiega 25 addetti e dispone di cinque casse.