Sviluppo rete Non food dal 26 gennaio al 2 febbraio 2024

Action debutta in Campania con un negozio ad Arzano (Na). Invece, Leroy Merlin propone a Trapani il format Showroom bagno, già sperimentato a Milano

ACTION

Via Atellana

Arzano (Na)

1.184 mq

Action

Data di apertura

24 gennaio 2024

Format e location

Primo negozio in Campania per Action.

Offerta

In assortimento 6.000 item in 14 categorie.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 persone.

LEROY MERLIN SHOWROOM BAGNO

Via San Giovanni Bosco 8

Trapani

190 mq

Leroy Merlin

Data di apertura

25 gennaio 2024

Format e location

Secondo punto di vendita monobisogno dedicato al bagno e primo in Sicilia.

Offerta

In assortimento prodotti per il bagno, dalle piastrelle ai rivestimenti.

Servizi

Orario: lun-sab 9-13 e 15-19; domenica 13-19.

Addetti e casse

Non disponibile.