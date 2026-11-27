ACQUA&SAPONE
Via Alberto D’Andrea 1
Montesilvano (Pe)
Cesar
Data di apertura
26 novembre 2026
Format e location
Il negozio è situato al centro commerciale Porto Allegro.
Offerta
Rispecchia la classica formula.
Servizi
Orario: lun-dom 9-21.
Addetti e casse
Non disponibile.
LA SAPONERIA
Via Galleria dei Cooperatori
Novellara (Re)
Cesar
Data di apertura
26 novembre 2026
Format e location
In linea con il classico format.
Offerta
Non si discosta dalla consueta offerta del brand.
Servizi
Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.
Addetti e casse
Non disponibile.
MANGO
Via Onorevole Giuseppe Saragat
L’Aquila
Mango
Data di apertura
26 novembre 2026
Format e location
Lo store si trova all’interno del centro commerciale L’Aquilone.
Offerta
L’assortimento è focalizzato sulle collezioni di abbigliamento femminile.
Servizi
Orario: lun-dom 9-21.
Addetti e casse
Non disponibile.
MONDADORI
Via Roma 35
Bassano del Grappa (Vi)
300 mq
Mondadori
Data di apertura
26 novembre 2026
Format e location
Si sviluppa su due piani: il piano superiore è dedicato all’offerta libraria, mentre il piano inferiore per eventi e laboratori. La libreria è inoltre dotata di due ingressi: uno per la libreria, il secondo per le aree tematiche.
Offerta
Offre un catalogo di circa 15.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia, internazionali, locali e di scolastica.
Servizi
Orario: lun-sab 9-20; domenica 10-20.
Addetti e casse
Non disponibile.