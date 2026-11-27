Doppio opening per l'azienda Cesar che inaugura un negozio Acqua&Sapone a Montesilvano (Re) e uno store La Saponeria a Novellara (Re). Mango arriva a L'Aquila e Mondadori a Bassano del Grappa (Vi) con una libreria di 300 mq

ACQUA&SAPONE

Via Alberto D’Andrea 1

Montesilvano (Pe)

Cesar

Data di apertura

26 novembre 2026

Format e location

Il negozio è situato al centro commerciale Porto Allegro.

Offerta

Rispecchia la classica formula.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

LA SAPONERIA

Via Galleria dei Cooperatori

Novellara (Re)

Cesar

Data di apertura

26 novembre 2026

Format e location

In linea con il classico format.

Offerta

Non si discosta dalla consueta offerta del brand.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

MANGO

Via Onorevole Giuseppe Saragat

L’Aquila

Mango

Data di apertura

26 novembre 2026

Format e location

Lo store si trova all’interno del centro commerciale L’Aquilone.

Offerta

L’assortimento è focalizzato sulle collezioni di abbigliamento femminile.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI

Via Roma 35

Bassano del Grappa (Vi)

300 mq

Mondadori

Data di apertura

26 novembre 2026

Format e location

Si sviluppa su due piani: il piano superiore è dedicato all’offerta libraria, mentre il piano inferiore per eventi e laboratori. La libreria è inoltre dotata di due ingressi: uno per la libreria, il secondo per le aree tematiche.

Offerta

Offre un catalogo di circa 15.000 titoli, dai grandi classici ai best seller, tra libri di narrativa, saggistica varia, internazionali, locali e di scolastica.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 10-20.

Addetti e casse

Non disponibile.