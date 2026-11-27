Alleanza Drug, 2° polo da 2 mld di vendite. Unes master franchisee Md per i discount Emmeci. I conti di Todis. Realco, all'asta 17 negozi e i marchi Furti nel retail
Ecco la nuova puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!
Questa settimana:
- Alleanza Drug, Crai e Forza 3 creano il 2° polo da 2 miliardi di euro di vendite
- Unes diventa master franchisee MD per i discount Emmeci e l'operazione La Yogurteria
- Todis, fatturato a 1,25 miliardi con 300 negozi
- Realco, all'asta 17 negozi e i marchi Ecu ed Economy
- Furti nel retail, vulnerabilità e come arginarli
Ascolta il podcast sul nostro sito o sottoscrivilo sulle principali piattaforme per non perdere una puntata!