Attivata la campagna integrata contro lo spreco del pane per sensibilizzare i consumatori, soprattutto i più piccoli

In occasione del Green Friday, che si celebra oggi 27 novembre, è stata avviata la campagna integrata Teddy Bread, lanciata da Bennet in sinergia con Bbdo Italy, con l'obiettivo di offrire un’alternativa di valore e consumo consapevole grazie anche al coinvolgimento di Too Good To Go, l’app che permette di contrastare lo spreco alimentare salvando il cibo invenduto a fine giornata. L'operazione nasce da una consapevolezza e da dati certi: il pane è uno degli alimenti più sprecati. Infatti, un terzo del pane acquistato finisce nella spazzatura: secondo l’Osservatorio Waste Watcher, si sprecano 60 milioni di chili ogni anno.

“In Bennet crediamo che la sostenibilità passi anche dai piccoli gesti quotidiani. Con Teddy Bread abbiamo voluto trasformare un tema importante come lo spreco alimentare in un'esperienza semplice, coinvolgente e capace di parlare alle famiglie scegliendo di lanciarla durante la settimana del Green Friday per dare forza a un messaggio di consumo più consapevole, e siamo orgogliosi di farlo insieme a Bbdo e Too Good To Go” afferma Riccardo Ranucci, marketing director di Bennet.

L'iniziativa

Teddy Bread mette al centro un baking kit per trasformare il pane raffermo rimasto in casa, in un tenero orsetto da preparare insieme ai più piccoli. Il kit Teddy Bread sarà disponibile in tutti i punti di vendita in omaggio e distribuito nelle Surprise Bag di Too Good To Go, unendo la forza del retail fisico all’innovazione digitale. Ogni kit rimanderà a un’intera sezione sul sito Bennet dove riscoprire ricette antispreco dedicate al pane raffermo e a molti altri ingredienti.

“Le campagne che oggi contribuiscono a costruire davvero una marca nascono da una marketing strategy guidata da una visione di lungo termine. Con Bennet condividiamo da anni un percorso fondato su fiducia reciproca, ambizione e coerenza strategica, in cui ogni progetto genera valore per il brand e per la comunità. Teddy Bread rappresenta un’evoluzione naturale di questo percorso: trasformare un comportamento sbagliato in una sana abitudine” commenta Luca Cortesini, Cco di Oa Italy.

La comunicazione

La campagna, che coinvolge tutti i touchpoint del brand (CTV, Digital, Social, Sito, Store, Radio, Stampa), prevede l'attivazione di un primo laboratorio e test pilota di sensibilizzazione per famiglie e bambini in diverse classi della scuola primaria. Al centro del progetto sia l’aspetto ludico che la condivisione familiare.