Sviluppo rete Non food dal 28 ottobre al 4 novembre 2022

Euronics apre il suo quarto store in Abruzzo, a L'Aquila. Doppia apertura, invece, per Kik a Mira (Ve) e Atripalda (Av). Ingresso congiunto di Prenatal e Toys Center a Milanofiori

EURONICS

Via Saragat 56

L'Aquila

1.400 mq

Siem (Euronics)

Data di apertura

22 ottobre 2022

Format e location

Quarto negozio in Abruzzo per l'insegna. Lo store si trova al centro commerciale Globo Center, nella frazione di Pile.

Offerta

Ampia proposta di elettronica di consumo, in linea con la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Impiega 31 addetti.

KIK

Via Dante Alighieri 6

Mira (Ve)

600 mq

Kik

Data di apertura

20 ottobre 2022

Format e location

Il layout è sviluppato per categorie merceologiche, con spazi ampi e corsie larghe.

Offerta

L'offerta comprende abbigliamento donna, uomo, bambino, tessile, articoli per la casa, decorazioni, intimo, cancelleria.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

In organico otto addetti.

KIK

Via Pianodardine 104

Atripalda (Av)

635 mq

Kik

Data di apertura

20 ottobre 2022

Format e location

Rispecchia la tipica formula dell'insegna.

Offerta

Migliaia le referenze in assortimento in più settori merceologici.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Impiega otto addetti.

PRENATAL

Via Milanofiori 1

Milano

1.700 mq

Prg Retail Group

Data di apertura

27 ottobre 2022

Format e location

Lo store si trova al distretto commerciale Milanofiori, al primo piano di uno spazio condiviso con Toys Center. Alle aree di vendita si intrecciano infatti zone esperienziali, quelle di Prénatal dedicate al relax per la mamma in gravidanza, all’allattamento, al cambio e alla cura del bambino.

Offerta

Propone un’offerta completa in ambito tessile e puericultura.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

TOYS CENTER

Via Milanofiori 1

Milano

1.600 mq

Prg Retail Group

Data di apertura

27 ottobre 2022

Format e location

Il negozio è stato realizzato all'interno del polo commerciale Milanofiori, al secondo piano di uno spazio condiviso con Prenatal. Dispone di aree per genitori e bambini che regalano intrattenimento e divertimento, come lo scivolo multi piano o il Magic Mirror.

Offerta

L'assortimento comprende giocattoli suddivisi per fasce d'età.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.