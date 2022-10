Due punti di vendita uniti da unica mission. Prenatal e Toys Center aprono ad Assago proponendo un'offerta completa e sostenibile

Due spazi distinti legati dallo stesso fil rouge: proporre al consumatore un punto di vendita dinamico, con servizi in grado di potenziare l'esperienza di acquisto e una varietà assortimentale tipica di un'insegna specializzata. Prénatal e Toys Center (Prg retail Group) aprono due store al distretto commerciale Assago Milanofiori, uno a piano terra, l'altro al primo piano, con unica mission: offrire uno store per la famiglia, dal momento dell'attesa seguendo la crescita fino ai 10 anni. L'area totale è di circa 3.000 mq di cui 1.700 per Prénatal e 1.600 mq per Toys Center.

Gli ambienti sono rappresentativi del format di ultima generazione con spazi importanti e aree dedicate al relax, alle liste, ai giochi. Alle aree di vendita si intrecciano infatti zone esperienziali, quelle di Prénatal dedicate al relax per la mamma in gravidanza, all’allattamento, al cambio e alla cura del bambino, e da Toys Center aree per genitori e bambini che regalano intrattenimento e divertimento, come lo scivolo multi piano o il Magic Mirror.

L'idea che lega le due insegne, che convivono di fatto in un ambiente attiguo, è di fornire un assortimento che accompagni i consumatori dalla nascita, lungo la crescita, in un percorso evolutivo che va dall’attesa alla fine dell’età del gioco. Non soltanto un luogo fisico ma una piattaforma digitale, un negozio aperto che veicoli contenuti, eroghi servizi, coniughi online e offline in un'ottica di omnicanalità.

Importante l'aspetto della sostenibilità. Il negozio, infatti, è stato realizzato con materiali green come nel caso del pavimento o dell'arredamento con legno certificato Fsc.

Le dichiarazioni

“Siamo felici di portare Prénatal all’interno di un multiformato innovativo come questo di Assago. Uno spazio nuovo e sostenibile, creato per sviluppare una relazione partecipativa e speciale con i nostri clienti, sia attraverso un’offerta completa e di eccellenza in ambito tessile e puericultura, sia mediante servizi innovativi e la condivisione di emozioni ed esperienze. Uno spazio fisico tutto da scoprire e da vivere, in una dimensione pensata per la famiglia e per le sue esigenze, fortemente connesso con l’offerta di servizi digitali e dove l’omnicanalità risponde alle necessità della vita quotidiana” dichiara Alberto Rivolta, Ceo Prénatal.

“Per Toys Center l’obiettivo è stato duplice, da un lato costruire un luogo magico per alimentare lo spirito di avventura presente in ogni bambino, dall’altro regalare ai più grandi un’esperienza facile, piacevole e comoda. Tutto è stato progettato nei minimi dettagli affinché ogni passo all’interno del punto di vendita sia scoperta, emozione, divertimento. Il lavoro sinergico con i nostri partner è stato determinate, consentendoci di fortificare questo messaggio; basti guardare il mega albero realizzato in partnership con Gardaland, gli allestimenti di Batman, Brio, Harry Potter e Barbie, senza dimenticare quanto possa essere ‘dolce’ ritrovarsi in un candy store firmato M&M’s” afferma Cristiano Flamigni, Toys Center, Fao Schwarz e Bimbostore business unit director.