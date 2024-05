Sviluppo rete Non food dal 31 maggio al 7 giugno 2024

Action si consolida in Abruzzo con un punto di vendita a Montesilvano (Pe), mentre Zara Home si rafforza a Milano con un flagship store in Corso Matteotti

ACTION

Via Vestina 257

Montesilvano

1.382 mq

Action

Data di apertura

21 maggio 2024

Format e location

In linea con il consueto format.

Offerta

In assortimento 6.000 item di cui 1.500 a prezzo ribassato.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 persone.

ZARA HOME

Corso Matteotti

Milano

Inditex

Data di apertura

30 maggio 2024

Format e location

Lo store si estende su due piani e si trova all’interno dello storico Palazzo Ferrania, progettato da Gio Ponti.

Offerta

In assortimento prodotti per l’arredamento della casa.

Servizi

Orario: lun-sab 10-20.

Addetti e casse

Non disponibile.