Sviluppo rete Non food dal 4 all’11 febbraio 2022

EURONICS

Via Fosse Ardeatine

Agrigento

1.550 mq

Bruno-Euronics

DATA DI APERTURA

8 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Lo store si trova all'interno del centro commerciale Valle dei templi, punto strategico per lo shopping dell’intera provincia. Affiancherà i punti di vendita della frazione Villaggio Mosè di Agrigento, di Castrofilippo e Licata. L'esposizione è suddivisa per aree tematiche.

OFFERTA

L'assortimento rispecchia la formula dell'insegna con spazio alle categorie dell'hi tech, degli elettrodomestici, della fotografia e della mobilità sostenibile.

SERVIZI

Orario: lun-sab 9-21; domenica 10-21. Il centro dispone di wi-fi.

ADDETTI E CASSE

Sono stati inseriti 20 nuovi addetti.

FELTRINELLI

Aeroporto di Malpensa

300 mq

Feltrinelli

DATA DI APERTURA

Gennaio 2022

FORMAT E LOCATION

La libreria è situata nella zona air-side, dopo i controlli di sicurezza. Al suo interno propone uno spazio dedicato a bambini e ragazzi, e un'altra ai viaggiatori dove viene data enfasi alla playlist Un cielo di libri con una selezione di titoli fino a 100 pagine di lunghezza pensate per chi ama viaggiare.

OFFERTA

Conta in assortimento circa 3.000 titoli per le varie categorie di lettori.

SERVIZI

Orario: lun-dom 6.30-21. Sono presenti postazioni Usb per la sosta e la ricarica di cellulari e laptop. Il negozio è inoltre dotato di touch screen per consultare il catalogo ma anche per ascoltare le video recensioni dei librai.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

FRACOMINA

Strada provinciale 126

Aiello del Friuli (Ud)

160 mq

PFCMNA spa

DATA DI APERTURA

4 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Ubicato all'interno del Palmanova Village. Si sviluppa su pianta quadrata con un'ambientazione minimalista e soluzioni espositive perimetrali e centrali.

OFFERTA

Articoli di abbigliamento femminile con collezioni ampie e trasversali dal gusto made in Italy, ma con contaminazioni internazionali.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-20. Il punto di vendita aderisce al circuito Gift Card del Palmanova Village e ai possessori della Village Card del Centro viene riservato uno sconto del 10% sul prezzo outlet, senza soglia di spesa minima.

ADDETTI E CASSE

Sono presenti tre risorse. Disponibile una cassa.