Sviluppo rete Non food dal 6 al 13 dicembre 2024

Doppietta per Action a Santa Maria di Sala (Ve) e Olgiate Olona (Va). Ikea sceglie il format Orden & Plan a Milano e Risparmio Casa inaugura cinque store: rispettivamente a Gerenzano, Rivarolo Canavese (To), Tradate (Va), due a Roma

ACTION

Via Caltana 169

Santa Maria di Sala (Ve)

998 mq

Action

Data di apertura

7 dicembre 2024

Format e location

Il negozio si trova al centro commerciale Nico.

Offerta

In assortimento 6.000 item di cui 1.500 a meno di un euro.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

In organico 20 addetti.

ACTION

Via Mantova

Olgiate Olona (Va)

1.048 mq

Action

Data di apertura

7 dicembre 2024

Format e location

Si trova ad angolo con la strada statale 33 del Sempione.

Offerta

In linea con la consueta offerta.

Servizi

Orario: lun-sab 8.45-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Il team di lavoro è formato da 20 collaboratori.

IKEA PLAN & ORDER POINT

Via Manzoni

Monza (MB)

130 mq

Ikea

Data di apertura

6 dicembre 2024

Format e location

Lo spazio è dedicato esclusivamente alla progettazione e all’acquisto online di soluzioni d’arredo per tutti gli ambienti. È il primo store di questo tipo in città.

Offerta

Con il supporto dei co-worker, sarà possibile acquistare qualsiasi soluzione attingendo dall’intero catalogo online di mobili e accessori Ikea.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Viale Isacco Newton 51

Roma

700 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

7 dicembre 2024

Format e location

Cinque aperture per l’insegna negli stessi giorni: oltre a questa apertura e a quella di Gerenzano che vi riportiamo di seguito, il gruppo apre anche a Rivarolo Canavese (To), Tradate (Va), Roma Quartiere Aurelio. Le metrature spaziano dai 700 mq di questo negozio ai 2.500 mq di Gerenzano.

Offerta

In assortimento oltre 25.000 referenze, più di 3.000 articoli disponibili a meno di 1 euro

con 8.000 prodotti stagionali.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

RISPARMIO CASA

Via del Malnino 5

Gerenzano (Va)

2.500 mq

Risparmio Casa

Data di apertura

7 dicembre 2024

Format e location

Rispecchia la classica immagine dell’insegna.

Offerta

Dispone di 25.000 item che comprendono anche 25 brand mdd.

Servizi

Orario: lun-dom 9-20.

Addetti e casse

Non disponibile.