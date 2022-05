Sviluppo rete Non food dal 6 al 13 maggio 2022

Naima prosegue il piano di espansione e torna a investire a Roma. Si consolida nella Capitale anche Xiaomi. Conad Nord Ovest continua a sviluppare i Petstore e sbarca a Carbonia (Su)

NAIMA

Via Appia 10

Roma

340 mq

Naima

DATA DI APERTURA

4 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Propone il Naïma Retail Store Format per offrire al consumatore una shopping experience immersiva e di facile fruizione. Al secondo piano trovano spazio cabine per i trattamenti estetici e il salone di parrucchiere Orazio Anelli, partner Naïma per l’hairstylist.

OFFERTA

In assortimento prodotti di profumeria, cosmetica e cura corpo.

SERVIZI

Orario: lun-sab 10-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Via Stazione

Carbonia (Su)

240 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

5 maggio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova all'interno del centro commerciale Le Tre Finestre.

OFFERTA

Conta in assortimento 5.000 referenze di petcare e petfood.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-21; domenica 8.30-20.30. Tra i servizi: incisione di medagliette, bacheca annunci e angolo ristoro per cani.

ADDETTI E CASSE

Dispone di una cassa tradizionale ed impiega tre addetti.

XIAOMI

Via Collatina

Roma

Xiaomi

DATA DI APERTURA

23 aprile 2022

FORMAT E LOCATION

Il punto di vendita si trova all'interno del centro commerciale RomaEst.

OFFERTA

Propone un assortimento di smartphone e di prodotti dell'ecosistema smart life.

SERVIZI

Orario: lun-dom 10-21. Il centro commerciale dispone di 7.100 posti auto.

ADDETTI E CASSE

Nd.