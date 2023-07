Sviluppo rete Non food dal 7 al 14 luglio 2023

Quinto negozio in Sicilia per Capello Point che arriva a Gravina di Catania (Ct). Anche Petstore Conad si consolida nell'Isola con il settimo punto di vendita, realizzato a Catania. Infine, Mondadori rinnova la libreria di Fiumicino

CAPELLO POINT

Via Salvatore Quasimodo 1

Gravina di Catania (Ct)

45 mq

Capello Point

Data di apertura

3 luglio 2023

Format e location

Il negozio è stato realizzato all’interno del centro commerciale Katanè, quinto punto di vendita nella regione.

Offerta

L’assortimento comprende referenze cosmetiche tra cui i prodotti di Andreia Professional, il nuovo brand di make-up professionale venduto in esclusiva italiana.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDADORI BOOKSTORE

Viale Donato Bramante 31/65

Fiumicino (Roma)

200 mq

Mondadori

Data di apertura

6 luglio 2023

Format e location

La libreria rinnova la sua immagine e inseriti nuovi spazi come l’area pensata per i giovani lettori: We are Junior, con un’offerta di giochi didattici e libri illustrati.

Offerta

Propone oltre 10.000 titoli nei vari generi letterari insieme a un’ampia selezione di fumetti, alla quale è dedicato il reparto Just Comics, con manga, supereroi e graphic novel.

Servizi

Orario: lun-dom 10-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

PETSTORE CONAD

Via Gelso Bianco

Catania

400 mq

Pac2000A Conad

Data di apertura

29 giugno 2023

Format e location

Il negozio si inserisce all'interno di un ipermercato Spazio Conad, al centro commerciale Porte di Catania, ma con ingresso separato dalla galleria. Si sviluppa su pianta rettangolare.

Offerta

Dispone di circa 6.000 item di petcare, petfood e accessori, insieme a prodotti per l'igiene e la salute e antiparassitari.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21. Tra i servizi: toelettatura, vasca lavaggio self service, angolo ristoro per cani, bacheca annunci, bilancia per cani, box donazioni di alimenti.

Addetti e casse

Dispone di due casse.