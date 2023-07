Gallery. PetStore Conad: settimo punto di vendita in Sicilia

All'interno del rinnovato Spazio Conad di Catania apre un PetStore Conad, il primo in città e il settimo nella regione gestito da Distribuzione Pet Sicilia

Si espande la rete PetStore Conad in Sicilia con un punto di vendita, il settimo nell'Isola, aperto all’interno del centro commerciale Porte di Catania, inglobato nell’area dell’ipermercato Spazio Conad, riaperto dopo i lavori di restyling, ma con ingresso indipendente dalla galleria.

Le caratteristiche dello store

Il negozio si estende su un'area di 400 mq

Conta circa 6.500 referenze

Dispone di due casse.

Lo store, realizzato da Distribuzione Pet Sicilia (Pac 2000A Conad), società che gestisce i sette negozi della rete nell’Isola, si sviluppa su pianta rettangolare e su quattro corsie espositive. Ha un’ampia area dedicata alla toelettatura affidata a terzi. Suddivide l’esposizione per macroaree, con un’evidenziazione particolare per cane e gatto e per umido e secco. Sono presenti corner dedicati a salute e benessere con integratori e antiparassitari, spazi per l’igiene orale, un intero scaffale per gli accessori e un’area più ridotta per gli altri animali.

Tra i servizi sono disponibili: toelettatura, vasca lavaggio self service, bilancia per cani, angolo ristoro per cani, bacheca per annunci e incisione di medagliette.