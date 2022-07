Sviluppo rete Non food dall’1 all’8 luglio 2022

Bata cresce in Sicilia con un negozio a Modica (Rg) e Risparmio casa ad Ascoli Piceno. Mondo Convenienza, invece, debutta in Calabria con lo store di Catanzaro

BATA

Via Sacro Cuore 79

Modica (Rg)

100 mq

Bata

Data di apertura

28 giugno 2022

Format e location

In linea con il concept attuale della catena.

Offerta

L'assortimento comprende calzature donna, uomo, sport, insieme ad articoli di abbigliamento e accessori.

Servizi

Orario: lun-sab 9.30-13 e 16.30-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

MONDO CONVENIENZA

Viale Emilia 61

Catanzaro

2.960 mq

Mondo Convenienza

Data di apertura

27 giugno 2022

Format e location

Il punto di vendita è situato all'interno del centro commerciale Le Fontane ed è il primo store del gruppo in Calabria. Il reparto con la più ampia area espositiva è quello dedicato alle Cucine, con 37 stand dedicati alle soluzioni componibili e 14 alle cucine bloccate, seguono i reparti riservati alle camere e ai divani che contano 35 stand espositivi per ciascuna categoria merceologica.

Offerta

L'assortimento rispecchia la formula dell'insegna con ampio spazio alle soluzioni di arredo per la casa.

Servizi

Orario: lun-dom 9-21.

Addetti e casse

Occupa 85 persone impiegate nel punto di vendita e nel magazzino.

RISPARMIO CASA

Via Mutilati e Invalidi del Lavoro

Ascoli Piceno

4.000 mq

Risparmio Casa (Crai Secom)

Data di apertura

29 giugno 2022

Format e location

Il negozio è ubicato in località Castel di Lama, sviluppato come da consuetudine dell'insegna.

Offerta

Conta oltre 36.000 articoli per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, giocattoli, cartoleria, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale.

Servizi

Orario: lun-dom 8.30-20.

Addetti e casse

Impiega 25 persone.