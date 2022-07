Sviluppo rete Non food dall’8 al 15 luglio 2022

Action continua a rafforzare la presenza in Italia ed entra in Veneto con uno store a San Giovanni Lupatoto (Ve). Cia-Conad sviluppa la rete petstore a Osimo (An) e Toyscenter rinnova gli spazi di Latina dove è presente anche lo spazio per Bimbostore

ACTION

Via Cesare Battisti 268

San Giovanni Lupatoto (Ve)

800 mq

Action

Data di apertura

7 luglio 2022

Format e location

Con questa apertura l'insegna debutta in Veneto consolidando il format già sviluppato sin dal suo ingresso in Italia.

Offerta

L’offerta conta 6.000 prodotti di oltre 350 brand e più di 70 a marchio e conta 14 categorie merceologiche. Due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Il negozio è gestito da un team di 21 persone.

PETSTORE CONAD

via della Vecchia Fornace 16

Osimo (An)

300 mq

Cia-Conad

Data di apertura

7 luglio 2022

Format e location

Il petstore si trova è stato realizzato alla Galleria commerciale Conad a ridosso di un rinnovato supermercato dell'insegna.

Offerta

Migliaia di articoli per l’alimentazione e la cura di cani, gatti, roditori, volatili e più in generale di tutti i più diffusi animali da compagnia.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-20.

Addetti e casse

Non disponibile.

TOYSCENTER

Viale Pier Luigi Nervi

Latina

1.175 mq

Toyscenter

Data di apertura

1 luglio 2022

Format e location

Il negozio, situato al centro commerciale Latinafiori, è stato rinnovato. Sono state inserite nuove aree come la nursery con i lettini per accudire le bambole, il carretto dei dolci, l'officine delle macchine, la lavagna nella zona educational. Inoltre c'è un'area dedicata a Bimbostore che occupa 215 mq.

Offerta

La proposta di giocattoli è completata dall'assortimento di abbigliamento, articoli di puericultura come sistemi modulari, passeggini, seggiolini auto, pannolini, baby food e cosmesi di Bimbostore.

Servizi

Orario: lun-sab 9-20; domenica 10-20.30.

Addetti e casse

Non disponibile.