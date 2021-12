Sviluppo rete Non food-Novembre 2021

Dm

Piazza san Francesco 1

Prato

250 mq

dm Italia

DATA DI APERTURA

11 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Primo store in città per l'insegna. Il format si sviluppa su mondi tematici che spaziano dagli alimentari bio ai dispositivi medici con un focus su baby care, la cura casa e pet care.

OFFERTA

La proposta comprende oltre 14.000 referenze, 655 marchi e 29 mdd.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-20.

ADDETTI E CASSE

Sono impiegate otto persone.

Euronics

Via Strada statale 113

Carini (Pa)

1.000 mq

Bruno spa (socio Euronics)

DATA DI APERTURA

11 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato all'interno del centro commerciale Arcipelago. Lo store propone spazi esperienziali e corner espositivi per valorizzare i singoli settori.

OFFERTA

Propone un'offerta completa di elettronica di consumo.

SERVIZI

Disponibile all'interno del centro il wi-fi gratuito. Nel parcheggio postazioni per la ricarica di auto elettriche e le prioritarie per donne in gravidanza. Orario: lun.dom 9-20.30.

ADDETTI E CASSE

Impiega 20 persone.

Fao Schwarz

Piazza Cordusio

Milano

600 mq

Prénatal Retail Group e ThreeSixty Group

DATA DI APERTURA

28 ottobre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova in pieno centro cittadino, non lontano da piazza Duomo. Sviluppato su tre livelli con ambientazioni scenografiche e iconiche del brand.

OFFERTA

Propone giocattoli, peluche e soluzioni di gioco per vari target e fasce di età.

SERVIZI

Tra i servizi: Barbie Style by You, in esclusiva europea, che consente di adattare vestiti e accessori; il corner Bunnies by the Bay dotato di una macchina da cucire e staff dedicato per personalizzare copertine, cappellini e altri accessori con il ricamo del proprio nome.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile

Mondo convenienza

Località Ferlina 11

Bussolengo (Vr)

242 mq

Mondo Convenienza

DATA DI APERTURA

23 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Il negozio si trova al centro commerciale Porte dell’Adige. Rappresenta il format di prossimità dell'insegna.

OFFERTA

Arredamenti per cucine, camere, camerette e divani ottimizzata all’interno di uno spazio espositivo studiato su misura.

SERVIZI

Orario: lun-ven 9-21; sabato 8,30-21; domenica 8,30-20.

ADDETTI E CASSE

Impiega 23 collaboratori di cui 18 nuovi assunti.

Risparmio casa

Via della Stazione

Carbonia

2.500 mq

Risparmio Casa

DATA DI APERTURA

27 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Esteso su pianta rettangolare, rimane fedele al format dell'insegna.

OFFERTA

Oltre 25.000 referenze in assortimento tra cui prodotti auto, pet ed elettrodomestici.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8.30-20.

ADDETTI E CASSE

Impiega 25 collaboratori e dispone di cinque casse.