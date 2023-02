Talking Epta Arena @Euroshop 2023: i trend del Retail

Luci puntate sulla sostenibilità a Düsseldorf con Epta e gli speech programmati tra domenica 26 febbraio e giovedì 2 marzo 2023 presso la Talking Epta Arena (stand C24 e C42, Pad. 15)

Un luogo concepito per promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di scegliere alternative eco-friendly e per condividere insight sui trend e le tecnologie del Retail. Non mancheranno interventi da parte di esperti del settore, oltre ai Green Facts di Epta, quali azioni concrete per ridurre l’impatto dei processi, dei prodotti e dell’intera filiera.

Sostenibilità in azione

Al cuore dell’allestimento tre Green Facts: endless research in innovative system technologies, a real green transition towards sustainability e best in class energy efficiency. Si parlerà rispettivamente sia di tecnologie avanzate, frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo, sia di un approccio produttivo che prevede l’adozione di materiali riciclati e riciclabili oltre alla riduzione degli sprechi e l’utilizzo di fonti rinnovabili. E, infine, protagonista anche l’efficienza energetica, per cui sarà possibile toccare con mano le best-in-class in termini di Etichettatura Energetica. Sul palcoscenico della Talking Epta Arena si alterneranno specialisti Epta ed esperti da tutto il mondo: Silvia Minetto e Judith Evan, in rappresentanza del progetto Europeo ENOUGH; Cheikh Faye, Program Manager di Eurovent Certita Certification; Darren Lacroix, European Account Manager CO2 e KC Chen, Vice President CO2 di Energy Recovery.

Uno sguardo internazionale al mondo del Retail

Tra gli ospiti di spicco chiamati a intervenire su tematiche relative al mondo Retail troviamo Sophie Geoghegan, dell’Environmental Investigation Agency e Claudia Horbert (EHI Retail Institute di Colonia), per un prezioso contributo in merito ai temi della sostenibilità, del cambiamento climatico e della gestione dell’energia. Una seconda categoria di conferenze sarà dedicata alle novità nel settore e, a condividere la propria expertise, ci saranno Ulrich Spaan (EHI Retail Institute), Cristina Lazzati (Mark up e GDOWeek), Olivier Dauvers (Editions Dauvers), Armando Garosci (Largo Consumo) e Laureano Turienzo Esteban (Asociación Española del Retail).

Epta è lieta di ospitare clienti e visitatori nella sua Talking Epta Arena @Euroshop 2023.

Per scaricare il programma completo degli speech clicca QUI.