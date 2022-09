Tante classiche bontà e una stuzzicante novità firmate Amadori

Per chi ricerca gusto e praticità, per chi vuole mangiare in modo vario ed equilibrato, per chi sceglie cosa portare in tavola con un occhio sempre attento alla qualità, Amadori c’è.

Con la sua filiera integrata, che garantisce un controllo approfondito in tutte le fasi del ciclo produttivo, Amadori è da sempre protagonista nel panorama agroalimentare italiano e in costante evoluzione, ogni giorno, insieme alle famiglie italiane.

Un’evoluzione che si rispecchia nella sua offerta di prodotti, variegata e innovativa nel campo delle proteine.

Un’ampia gamma tra cui spiccano le sfiziose specialità pronte da cuocere a base di carne di pollo, tacchino e suino 100% italiani: hamburger, polpettine, le salsicce sia classiche che nel nuovo formato snack – novità 2022 – e tante altre bontà per mettersi ai fornelli con il sorriso e realizzare in poco tempo piatti gustosi.

Tutte le proposte, appetitose e rapide da cuocere, sono ideali per arricchire di sapore ogni occasione, dall’aperitivo al brunch, dal pranzo alla cena, dalla tavola di tutti giorni a quella delle feste.

Le ricette più apprezzate della tradizione gastronomica italiana incontrano così gli stili di vita moderni.

Perché le famiglie cambiano e Amadori cambia con loro.

