Partecipa al Taste Spain il 13 novembre 2023 all'Hotel Meliá Milano: una giornata dedicata alle migliori specialità dell’offerta alimentare di Spagna

L’Ufficio Economico e Commerciale di Spagna a Milano, in collaborazione con Foods&Wines from Spain, organizza il 13 novembre 2023 Taste Spain in Italia, una giornata dedicata alle migliori specialità dell’offerta alimentare di Spagna.

Per ricerca partners commerciali in Italia, venti due aziende spagnole presenteranno ed offriranno in degustazione i loro prodotti gourmet: jamón ibérico, salumi vari, conserve ittiche, formaggi dop, olii evoo, piatti preparati, vini, birre artigianali, vermouth…

Azienda Web Prodotti AGRICULTURAS DIVERSAS www.extremiberico.com Jamón ibérico e salumi AGRO DE BAZAN www.agrodebazan.com Vino (Rias Baixas e Rioja) BERNARDO HERNANDEZ beher.com Jamón ibérico e salumi CARNICAS GALAR galarfoods.com Jamón e salumi CASA SANTOÑA casasantona.com Conserve ittiche CERVECERIA POPULAR DE CANTABRIA cantabrew.es Birra artigianale COOP DEL CAMPO SANTA CATALINA www.santacatalina.es Vino ed olio d’oliva EL GRIFO www.elgrifo.com Vino (Tenerife) ESPINALER 1896 www.espinaler.com Salse, conserve e bibite spiritose GIL FAMILY ESTATES gilfamily.es Vino GONZALEZ BYASS www.gonzalezbyass.es Vino (Rioja, Jerez, Rias Baixas e Cava) HIJO DE JOSE MARTINEZ SOMALO martinezsomalo.com Jamón serrano e salumi IBERICOS TORREON SALAMANCA ibericostorreon.com Jamón ibérico e salumi J R SUAREZ MONEDERO www.jrsuarez.com Salse e condimenti JAMONES BENITO PEREZ www.jamonesbenitoperez.com Jamón e salumi LACTEOS MARTINEZ quesoloscameros.com Formaggi MANUEL GUILLEN www.ibericosguillen.com Jamón ibérico e salumi SPLENDID FOODS canduran.com Jamón e salumi VERDE ESMERALDA OLIVE www.verdesmeraldaolive.com Olio d’oliva VIVAPESCA IMPORT-EXPORT www.vivapesca.es Conserve ittiche WINEXFOOD www.winexfood.com Vino ZAMORA COMPANY GLOBAL zamoracompany.com Liquori e vini (Rioja, Rias Baixas)

L’invito a partecipare è rivolto esclusivamente agli operatori professionisti italiani della distribuzione commerciale e della ristorazione.

Alle ore 12:00 si terrà una masterclass informativa del mondo delle birre spagnole condotta dalla sommelier di birra certificata Alessandra Agrestini.

Ingresso gratuito, previa registrazione.

Per info: +39 02 781400 – milan@comercio.mineco.es

Vi aspettiamo al Taste Spain il 13 novembre 2023 dalle 10 alle 18 nel Hotel Meliá Milano in Via Masaccio, 19 (Milano).

Per maggiori informazioni visita il sito.