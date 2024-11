Te Lo Brico Io: la nuova web serie sul fai da te

Lanciata sui social network la web serie dal titolo Te Lo Brico io che ha come protagonista l'attore Paolo Innocenti nei panni di un addetto alla vendita

Il settore del bricolage e fai da te protagonista di una web serie dal titolo emblematico Te Lo Brico io, realizzata dall'agenzia Hagam, online su Instagram e TikTok.

Con questa serie, Brico io intende differenziarsi dai competitor e aumentare la propria brand awareness stimolando il coinvolgimento degli utenti.

Protagonista della serie è Paolo Innocenti, attore scelto dal brand nel 2023, in occasione del lancio del canale TikTok, che interpreta un addetto vendita Brico io. Nel corso degli episodi, si ritroverà a risolvere piccoli e grandi problemi di personaggi molto particolari: una mamma Contessa, poco avvezza a prendersi cura della propria casa, e una suocera petulante e ficcanaso. Entrambe usufruiranno delle soluzioni proposte da Brico io, ma soprattutto finiranno per affezionarsi alla presenza di Paolo nelle loro case e nei loro giardini. A vestire i panni della contessa e della suocera, l’attrice Giulia Musso.

Le dichiarazioni

“La serie rappresenta un progetto innovativo e di grande impatto, pensato per avvicinare il nostro brand al pubblico in modo divertente e originale, e con un linguaggio fresco e accessibile -ha dichiarato Sara Vattovani, social media specialist di Brico io spa-. La web serie, infatti, vuole stimolare e far crescere il la partecipazione degli utenti social, creando una connessione con chiunque abbia un po' di curiosità per il mondo del fai-da-te, permettendo agli utenti di vivere esperienze quotidiane, tipiche di un negozio Brico io, arricchite però da un tocco di ironia. Ogni episodio, infatti, è caratterizzato da sketch divertenti che ripropongono situazioni tipiche della vita quotidiana, non solo con l’obiettivo di regalare un sorriso, ma anche quello di far scoprire il lato semplice del fai da te.”

“I canali Social sono sempre più un luogo di intrattenimento, oltre a essere diventati uno dei principali argomenti di conversazione tra amici e familiari" afferma Giuseppe Sangiorgio, direttore creativo di Hagam.