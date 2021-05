Tendenze e comunicazione in tempo di pandemia nel webinar di ATC – All Things Communicate e Mintel

Isolamento sociale e voglia di “riconnettersi”. Location virtuali da esplorare e luoghi reali in cui (forse) tornare a ritrovarsi. Spazi sostenibili, non solo all’aperto ma anche nelle nostre case. Sono queste le polarizzazioni intorno alle quali si muovono le tendenze più rilevanti per il mercato italiano secondo Simon Moriarty, Director of Trends EMEA di Mintel.

E nel mondo della comunicazione? Secondo Karim Ayed e Silvia Podestà di ATC - All Things Communicate, la crisi dello storytelling di marca generata dalla chiusura degli spazi di aggregazione, dall’accresciuto disagio psicologico della popolazione italiana e in generale dalla difficoltà nel vivere esperienze condivise, ha lasciato spazio a nuove priorità da parte dei consumatori, che sembrano premiare la concretezza e l’empatia, sia offline che online.

Sono questi i key takeaways di Trends and Storytelling in uncertain times, il webinar della serie Trend Café organizzato da ATC lo scorso 21 aprile. Un evento in cui, attraverso case history di supporto relative a brand quali Gucci, Unieuro e Lidl, i relatori hanno dibattuto sul presente e sul futuro di un panorama in cui l’avvento dell’agognato “new normal” sembra ancora piuttosto imprevedibile.

La conversazione aperta ai partecipanti ha consentito di approfondire gli argomenti del webinar, toccando “hot topics” quali le potenzialità delle piattaforme digitali; la relazione tra sostenibilità e greenwashing; il blend di competenze non solo tra tecnologia e marketing, ma anche tra marketing e vendite nel B2B; l’importanza della credibilità non solo da parte delle aziende ma anche degli influencer da cui scelgono di farsi rappresentare.

“Trends and Storytelling in uncertain times” è a disposizione, insieme agli altri Trend Café, sul sito di ATC. Agenzia indipendente fondata nel 1992 da Renzo Riccò e diretta dal General Manager Donatello Occhibianco, ATC crea strategie e campagne di comunicazione on e offline, progettando customer journey e UX specifici per il B2B, il B2C e il B2B2C per clienti italiani e internazionali.

