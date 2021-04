Tendenze e storytelling in tempo di pandemia nel webinar di ATC e Mintel

Quali sono i trend più rilevanti per il mercato italiano? Quali strade possono percorrere i brand per rimanere in contatto con i loro consumatori? Come restare top-of-mind se lo storytelling di marca si scontra con le restrizioni imposte all’experience e ai touchpoint fisici?

A queste e altre domande risponderà, il 21 aprile, Simon Moriarty, Director of Trends EMEA di Mintel, insieme a Karim Ayed e Silvia Podestà di ATC - All Things Communicate nel webinar Trends and Storytelling in uncertain times.

“Dopo aver atteso a lungo il cosiddetto new normal, ci rendiamo conto che probabilmente lo stiamo già sperimentando in uno strano presente ibrido. In questo evento online tracceremo un panorama delle tendenze in atto in questo periodo complesso e mutevole, con una speciale attenzione allo scenario italiano” spiega Karim Ayed, Communication Director di ATC. “Siamo particolarmente orgogliosi di contare ancora una volta sulla preziosa partnership con Mintel, che con Simon Moriarty affronterà in particolare l’evoluzione e l’impatto di quattro trend: heritage e identità individuali e collettive; comunicazione e vite virtuali; spazi sostenibili; incertezza e isolamento sociale.”

Se Mintel traccerà un affresco su quanto sta accadendo nella società e nel retail, ATC - All Things Communicate approfondirà invece le ricadute in termini di comunicazione, con uno sguardo critico sullo stato di salute dello storytelling.

Nelle parole di Silvia Podestà, Design and Content Strategist dell’agenzia milanese: “la chiusura più o meno intermittente degli spazi collettivi ha messo a dura prova la possibilità per i consumatori di fare e condividere esperienze, e per i brand di mettere in campo strategie di comunicazione basate su uno storytelling capace di integrare con efficacia diversi touchpoint. Il risultato, complice la prevalente importanza dell’online, è una riscossa della comunicazione incentrata su features&benefits da un lato, e sulla ricerca di nuove forme di empatia dall’altro.”

“L’appuntamento del 21 aprile rappresenta il nuovo capitolo dei Trend Café di ATC”, commenta il General Manager Donatello Occhibianco, “la serie di webinar con cui analizziamo il mondo dei trend e della comunicazione. Per noi si tratta di un importante momento di confronto sia con un partner di assoluto prestigio come Mintel, sia con un’audience che finora ci ha sempre gratificato con un’attenzione e una partecipazione davvero lusinghiere. Chiederci sempre il ‘perché’ di quanto accade è alla base del nostro modo di lavorare in agenzia, ed è sempre con questa domanda che affrontiamo le strategie di comunicazione online e offline che creiamo per i nostri clienti, per i quali disegniamo customer journey e user experience nel B2B, nel B2C e nel B2B2C.”

Il webinar “Trends and Storytelling in uncertain times” si terrà mercoledì 21 aprile alle 10.00.

