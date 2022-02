Tesco mette fine all’esperienza dei discount Jack’s

Lanciata nel 2018 per rispondere alla "minaccia" dei rivali Aldi e Lidl, l'insegna discount Jack's di Tesco vede la sua esperienza volgere al termine, come riporta anche la Bbc. L'azienda ha infatti annunciato che chiuderà sette dei suoi negozi Jack's, mentre le restanti sei filiali saranno convertite in superstore Tesco.

Un'operazione che coinvolgerà 130 posti di lavoro, per i quali Tesco ha detto che cercherà una soluzione trovando ruoli alternativi per il personale interessato. Il retailer inglese ha peraltro sottolineato che i banchi di carne, pesce e gastronomia in 317 negozi sarebbero stati chiusi comunque a causa di cambiamenti nella domanda della clientela.

Jason Tarry, amministratore delegato di Tesco Regno Unito e Irlanda, ha dichiarato: "Abbiamo imparato molto da Jack's e questo ha aiutato Tesco a diventare più competitivo, più efficiente e ha rafforzato la nostra proposta di valore. Con gli insegnamenti appresi e applicati a Tesco, è giunto ora il momento di concentrarci sul garantire il miglior valore possibile ai clienti nel nostro core business".

Resta il fatto che, evidentemente, le cose non hanno funzionato del tutto come previsto e che i "nativi discount" come Lidl e Aldi hanno saputo posizionarsi diversamente sul mercato inglese (come altrove) grazie a una formula più evoluta rispetto a quella del discount delle origini.