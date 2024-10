Tesco vuole, fra l'altro, fissare un nuovo standard per la misurazione dell’attività di retail media che svolge in collaborazione con dunnhumby

Tesco, l'ammiraglia del retail grocery inglese insieme a Sainsbury's, ha annunciato una serie di progressi della sua offerta retail media, inclusi la pubblicità su video online e tramite app, e molti altri nuovi media. Il tema del retail media è molto caldo, è stato oggetto di dibattito anche nel recente MR2024. Se negli Usa Wal-Mart è all'avanguardia in questo campo, in Italia la gdo discute ancora su quale significato e confine dare al mondo del retail media.

Le nuove soluzioni di video advertising presentate da Tesco nell’evento londinese di ieri, permettono ai brand industriali di ingaggiare il consumatore per mezzo di contenuti video in pillole con Tesco.com e 16 milioni di utilizzatori della app.

Tesco sta ampliando le sue opzioni di pubblicità nei punti di vendita (in-store adv) offrendo ai brand nuove modalità di raggiungere acquirenti e -prima catena inglese nel retail- ha sviluppato ora la capacità di fare wrap advertising (1) in almeno 50 location. Questo avviene contemporaneamente all'implementazione estensiva (roll out) di moderni schermi digitali e migliorate iniziative nel sampling prodotti.

(1) wrap advertising si riferisce alla tecnica di marketing consistente nell’utilizzare pellicole di copertura per rivestire le superfici di mezzi di trasporto(auto, autobus, furgoni, tram, metro, ecc.) per veicolare messaggi pubblicitari e promozionali. Data l’efficacia del wrapping per auto e mezzi aziendali, la stessa tecnica è ormai ampiamente utilizzata anche per attuare strategie di physical branding, trasferendo i valori e l’essenza dell’identità aziendale agli spazi fisici, dando nuova vita ad arredi e superfici.

Tesco Media Insight Platform, la divisione media della catena di supermercati leader in UK, ha anche annunciato un nuovo e più ampio quadro di misure per dimostrare l’impatto full-funnel (ndr. il marketing full-funnel si riferisce alla creazione di una strategia su tutti i canali di marketing e i touchpoint nel percorso del cliente) nelle campagne retail media con un omnichannel attribution set che seguirà nel 2025.

Tesco ha sviluppato il nuovo framework in collaborazione con agenzie di pubblicità, inserzionisti di vario genere e associazioni di settore per fissare un nuovo standard per la misurazione dell’attività di retail media.

Tesco Media and Insight Platform è la partnership tra Tesco e dunnhumby, società leader nello studio dei dati di mercato e di consumo (Customer Data Science) orientati alla migliore conoscenza dei consumatori e delle loro abitudini di acquisto.

Qualunque iniziativa di Tesco è alimentata dagli actionable insights generati attraverso i dati di 23 milioni di famiglie con Tesco Clubcard, un set di dati di portata nazionale e direttamente comportamentale. È un discorso sinergico anche con i brand terzi accrescendone la conoscenza granulare dei loro più importanti clienti per capire meglio cosa vogliono e che cosa interessi loro.

Tesco aiuta i brand e le loro agenzie media via un mix unico di tecnologia, software, informazioni e dettagli che nel complesso. In quanto piattaforma leader nel retail grocery media, Tesco riesce a unire i puntini tra esposizione adv e atteggiamento dei consumatori attraverso punti di contatti fisici e digitali. Questo per aiutare i brand a fare migliori prodotti, marketing, e decisioni commerciali comprendendo il vero impatto dei loro investimenti.