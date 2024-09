Panificio Longoni: un nuovo store e la sua prima combo

Un nuovo punto di vendita Panificio Longoni a Milano, il restyling di uno store e il lancio di una combo per il Ritorno a scuola

Con l'inaugurazione del punto di vendita di Milano, in via Cagnola 6 (a pochi passi dall’Arco della Pace e dal Parco Sempione), Panificio Longoni rafforza la sua presenza nel capoluogo lombardo dove sono attivi otto negozi.

In parallelo, l'insegna ha lanciato, per il rientro dalle vacanze, la prima combo Ritorno a Scuola: un’idea per la colazione o la merenda, composta da un Cookie o una fetta delle torte Longoni insieme a uno dei succhi firmati Marco Colzani, frullati di frutta in più varietà. La combo-promo sarà disponibile in tutti i panifici Longoni dal 12 settembre fino a fine mese e in tante combinazioni diverse, dal cookie al caffè a quello al cioccolato, dalla Torta limone e papavero alla Carrot Cake.

“Il nostro piano di sviluppo prevede di arrivare a dieci locali entro il 2027 -spiegano Davide Longoni e Tatiana Moreschi-. La nostra forza sono i nostri collaboratori, che condividono con noi successi e sfide di questo mestiere e di tutto il settore. I Panifici Davide Longoni non nascono per essere semplici panifici, ma anche luoghi di aggregazione, punti di riferimento per la comunità, piccoli universi che formano persone e producono cultura, anche enogastronomica e sociale.”

Lo store di Milano

Il punto di vendita più che un tradizionale panificio di quartiere, si propone come spazio per colazioni e pranzi da gustare instore, da portare a casa o per il consumo fuori casa grazie alle bag pensate per consentire una pausa all’aperto. Le vetrine propongono la produzione dell'insegna attirando il consumatore già dall'esterno e l'offerta spazia dalle veneziane ripiene di crema o marmellata ai croissant, dal pain au chocolat alle girelle. Invece, per il pranzo o la merenda sono disponibili focacce pugliesi, focacce farcite con vegetali di stagione e una selezione di salumi e formaggi di filiera, insieme a torte da forno, biscotti di pasta frolla, dolci stagionali e da ricorrenza, provenienti direttamente dal laboratorio di pasticceria.

Le novità della rete

Insieme alla nuova apertura, l'insegna ha completato il restyling dello store di via Tiraboschi 19 e ha attivato la gestione del bar all’interno di ICS - Milan International School - che accompagnerà gli studenti e le loro famiglie lungo tutto il corso dell’anno scolastico.