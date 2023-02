Tigotà: la spesa online con Everli

La collaborazione tra Everli e Tigotà sarà attiva in 28 città con 34 store attivi con un assortimento di 9.000 referenze non food

I prodotti non food tipici dell'assortimento di Tigotà, insegna attiva con 670 punti di vendita sul territorio italiano, saranno disponibili online grazie al marketplace Everli, specializzato nella spesa online. La collaborazione sarà attiva in 28 città con 34 store attivi a Bologna, San Giuliano Milanese, Garbagnate, Saronno, Paderno Dugnano, Monza, Milano, Buccinasco, Pero, Rozzano, Gorgonzola, Cernusco sul Naviglio, Vimodrone, Bollate, Varese, Gallarate, Somma Lombardo, Magnano, Pescara, Spoltore, Moncalieri, Nichelino, Collegno, Casalle Torinese, Padova, Verona, Ancona e Firenze.

“Siamo felici di annunciare la nostra collaborazione con Tigotà, un partner strategico che ci consente di ampliare ulteriormente la nostra offerta, integrando il nostro catalogo con una gamma prodotti dedicati alla cura della casa e della persona -dichiara Anna Savarese, head of retail sales Italy di Everli-. La mission di Everli è quella di soddisfare esigenze d’acquisto diversificate, raggiungere un numero sempre maggiore di persone e permettere loro di risparmiare tempo e denaro, senza rinunciare alla qualità. È dunque fondamentale per noi poter contare su un partner al pari di Tigotà per arricchire la nostra offerta in un mercato tanto resiliente quanto importante come quello del Personal & Home Care”.

Assortimento e servizi

L'offerta disponibile online comprende circa 9.000 referenze con i marchi più noti accanto ai brand di nicchia nelle varie categorie merceologiche, dai prodotti per l’igiene e la bellezza della persona, per la pulizia della casa alla cura degli animali, consegnati a domicilio.

L’ordine effettuato online viene affidato a uno shopper che si reca al punto di vendita per fare la spesa per il cliente, per consegnarla a casa o all’indirizzo desiderato

all’orario concordato, anche in giornata.