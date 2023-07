Tiktok apre alla vendita diretta dei prodotti

Sarebbe in fase di test l’introduzione della funzione Trendy Beat, per consentire ai clienti di acquistare gli articoli più popolari sul social

La maggior parte dei social media, come noto, da ormai diversi anni ha attivato funzioni di eCommerce a disposizione dei brand. L’utente iscritto al social, cioè, può comprare sul canale alcuni prodotti, promossi dai marchi attraverso varie modalità, a partire per esempio dalle live streaming commerce (eventi live di presentazione di prodotti, in cui è possibile interagire, acquistare e usufruire di promozioni e sconti che poi terminano alla fine della diretta).

Attualmente, il social ritenuto più efficace per l’eCommerce, da parte delle aziende italiane, è Instagram (48%), Facebook è secondo (37%), mentre Whatsapp Business (31%) è al terzo posto. A seguire troviamo Youtube (25%) in forte crescita, Tiktok (23%), Pinterest (11%), Linkedin (5%), WeChat (4%), Twitch (2%) e Sina Weibo (2%). (Fonte: ‘Ecommerce Italia 2023’ di Casaleggio Associati).

Ad oggi, però, il paradigma di vendita online sui social potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta: sono in arrivo, cioè, evoluzioni che sembrano destinate a impattare in maniera importante sul mercato dell’eCommerce.

Tiktok, nella fattispecie, sta lavorando al progressivo ampliamento delle opportunità di vendita online, introducendo la nuova funzione di eCommerce “Trendy Beat”, attualmente in fase di test. Il progetto, per ora, sembra essere partito solo nel Regno Unito, e permetterebbe agli iscritti al social di acquistare una sezione dei prodotti più popolari dell'app. Nei progetti di ByteDance (la società proprietaria del social media), l’idea è di introdurre Trendy Beat su scala globale.

L’adozione della nuova funzionalità consentirebbe all’azienda di vendere direttamente i prodotti, sulla base del loro apprezzamento da parte della clientela. Per il momento, invece, sono i marchi a poter promuovere e vendere i propri prodotti all'interno dell'app.

Questo cambio di prospettiva, peraltro, potrebbe Tiktok a competere in maniera diretta con eCommerce generalisti come Amazon, o come Shein e Temu, e quindi ad assumere un ruolo ben più importante nel mondo dell’eRetailing.