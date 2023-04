Tire Pit Pass: offrire un’esperienza da Formula 1

Questa la mission di Tire Pit Pass, progetto high tech con una totale integrazione digitale, elaborato da Discount Tire, importante catena americana specializzata nei servizi per la cura dell’auto, che conta oltre 1.000 negozi in 35 Paesi.

Il retailer, nonostante le dimensioni, continua a investire in innovazioni che possano offrire benefici concreti alle esigenze dei clienti. Con questa logica, lo scorso ottobre, Discount Tire ha lanciato Pit Pass, un nuovo concept di drive-thru (Flowery Branch, Georgia, Usa), ispirato all'efficienza dei pit-stop delle corse di Formula 1 per garantire ai clienti professionalità dei servizi in tempi record.