Todis: la strategia per il lancio della nuova pasta a marchio privato

Per il lancio della Pasta Linea Bianca “Cuore Mediterraneo” , referenza 100% grano italiano trafilata al bronzo, Todis ha investito in una campagna di influencer marketing con l'agenzia Gerundio. A seguire la strategia e i risultati ottenuti.

La campagna si è svolta utilizzando Instragram stories e post in feed per un totale di 97 contenuti prodotti, che hanno raggiunto una interaction Instragram (views, clic, commenti) di oltre 376K visualizzazioni organiche e un tasso di engagement del 7,5% in soli 30 giorni.

“In un mercato competitivo come quello della pasta, la sfida più grande è stata quella di individuare un posizionamento distintivo”, ha dichiarato Ramon Sembianza, general manager di Gerundio: “La nostra strategia è stata quella di selezionare gli influencer attraverso un sistema d’intelligenza artificiale in grado di fare uno scouting che rispecchiasse al meglio l’identità e il valore del brand e garantisse la qualità dei profili selezionati. L’obiettivo era far conoscere ad un target diversificato le caratteristiche e le qualità principali della Pasta “Cuore Mediterraneo”. I risultati raggiunti sono andati oltre le stime preventivate: prima del lancio della campagna, da 600K previsti di Combined follower Instagram garantita abbiamo raggiunto 796K, mentre per quanto riguarda la stima reach Instagram di +120K, abbiamo raggiunto 279K”.

Dopo un lavoro di analisi e mapping dei profili, per raggiungere gli obiettivi di awareness e conversion “drive to store”, la campagna ha coinvolto 20 micro e middle influencer, profilati secondo caratteristiche in linea con l’identità e il valore del brand: family, lifestyle, attenzione ai temi legati all’ambiente e sostenibilità, e passione per il Made In Italy. Il criterio di selezione degli influencer si è focalizzato nell’area geografica dove sono presenti gli oltre 250 punti di vendita Todis: il Centro-Sud Italia.

Come spiega la stessa azienda, ciascun creator ha parlato della Pasta Linea Bianca “Cuore Mediterraneo” 100% grano italiano ai propri seguaci sui loro profili Instagram, attraverso un meccanismo di ingaggio che ha previsto la creazione di ricette originali improntante all’italianità. Gli utenti, attraverso una call to action, sono stati invitati a replicare le ricette e a provare il prodotto. La Pasta Linea Bianca “Cuore Mediterraneo” ha ottenuto un valore “eccellente” dalle recensioni ed è stato reputata molto adatta per ricette veloci e gustose da un pubblico eterogeno di uomini e donne.

Il canale social Instagram di Todis, inoltre, ha registrato nel periodo della campagna 273,3K di account raggiunti e un incremento del pubblico (numero dei follower) in organica del +4,7%. Il sentiment rilevato è stato del 94% positivo, un dato calcolato su 796 commenti, e il 6% neutrale. I 3 creator più rilevanti hanno avuto una media di 87K di engagement. In particolare, sono state due le influencer più rilevanti: entrambe campane, Mery Casertano con 49,1K di follower complessivi è riuscita ad avere un engagement totale di 113,5K e Martina Di Fusco con 28,3K di follower complessivi ha avuto un engagement di 77,1K.