Torna eCommerce Food, il corso per il commercio agroalimentare online

Abbiamo parlato con Marco Biasin della seconda edizione del corso eCommerce Food, a cura di eCommerce School in collaborazione con Mark Up

Il 23 e 24 febbraio 2023 torna la seconda edizione di eCommerce Food, il primo corso di formazione verticale sull'eCommerce per il Food&Beverage organizzato dalla scuola per imprenditori e manager eCommerce in Italia, eCommerce School, in collaborazione con Mark Up.

Quest’anno la location del corso sarà Fico Eataly World a Bologna, il parco tematico dedicato all’agroalimentare e alla gastronomia. A pochi mesi dall’avvio del corso abbiamo parlato con l’eCommerce manager Marco Biasin.

Perché un’azienda dovrebbe scegliere di seguire il corso?

Fare eCommerce nel settore food può voler dire scovare una miniera d’oro ancora inesplorata. Mi spiego, in Italia compriamo food online 5 volte in meno di quanto facciano in Inghilterra, nonostante molte più persone in Italia l’abbiano fatto almeno una volta. Dunque, perché ideare il corso in eCommerce Food? In Italia siamo esigenti e la domanda, intesa come propensione all’acquisto di prodotti alimentari online c’è, ma è l’offerta che non soddisfa le esigenze qualitative. Se così non fosse molte più persone avrebbero continuato a comprare cibo online. Questo significa una sola cosa: il mercato è fertile, con un aumento di 4 miliardi nel fatturato del 2021, e si sono già aperte tante opportunità di crescita per chi ha deciso di fare eCommerce Food in maniera seria. Durante il corso si terranno speech a cura di relatori, aziende importanti, piccoli imprenditori che ce l’hanno fatta, startup innovative e professionisti che danno sono d’ispirazione. In questo corso non si parlerà di teoria, ma ci sarà tanta pratica attraverso esperienze concrete e linee guida. Al termine dei due giorni consegneremo un manuale operativo per avviare il proprio eCommerce nel food.

A quali figure professionali è dedicato questo corso?

eCommerce Food è rivolto sia ai commercianti, sia a produttori e retailer, questo perché oggi vendere online è possibile sia in ambito b2c, sia b2b. Nello specifico, i produttori o i commercianti al dettaglio che vogliono vendere e distribuire i prodotti direttamente al cliente finale, avranno grandi agevolazioni dall’online con un aumento di margini e volumi di vendita.

I grossisti e i distributori potranno scoprire le migliori strategie per portare online la commercializzazione, digitalizzando il proprio catalogo e innovando il loro modello di business per cogliere le opportunità offerte dal web. Anche le agenzie digitali sono un’ottima platea per il corso che offrirà loro l’opportunità di approfondire la conoscenza interna specifica dell’eCommerce, che vive di proprie logiche e leve comunicative. In generale, eCommerce Food è aperto a tutti coloro i quali operano nel settore agroalimentare, compresi imprenditori e manager che vogliono sviluppare e accrescere il proprio network.

Il corso eCommerce Food prevede 16 ore di formazione pratica e operativa in aula o diretta streaming Hd. Oltre 50 relatori, 20 casi studio e strategie da applicare subito al progetto. Incluso nel corso anche il libro "eCmmerce Food" di Marco Biasin, le slide e le videoregistrazioni integrali del corso.

L'edizione del corso 2021