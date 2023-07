Toshiba Electronics Europe ha un nuovo Presidente e Ceo: Peter Lieberwirth che guiderà lo sviluppo della strategia Toshiba per i componenti elettronici in Europa

Peter Lieberwirth è il nuovo Presidente e Ceo, a partire dal 1° luglio, di Toshiba Electronics Europe GmbH (di seguito: Toshiba) e nel suo nuovo ruolo guiderà lo sviluppo e l'esecuzione della strategia Toshiba per il comparto dei componenti elettronici in Europa. Succede a Tomoaki Kumagai, presidente uscente, promosso a un ruolo globale come Corporate Vice President, General Executive, Global Strategy & Business Development, Giappone.

Peter Lieberwirth, entrato in Toshiba nel 1992, ha ricoperto il ruolo di vice presidente della divisione marketing & operations dal 2018. “Sono molto onorato di guidare l'azienda per la quale ho lavorato con grande passione per molti anni -commenta Peter Lieberwirth-. Toshiba ha un team molto competente ed esperto che si impegna a fornire un servizio eccellente, aiutando i clienti a sviluppare prodotti e sistemi di successo. Il mio obiettivo è quello di promuovere il rapporto con i nostri clienti europei e di posizionare Toshiba come fornitore chiave in questo territorio. Stiamo vivendo momenti entusiasmanti nel mercato europeo e c'è una forte domanda di tecnologie che supportino la sostenibilità ambientale, che è diventata un obiettivo importante anche per le attività globali di Toshiba. In qualità di fornitore leader a livello mondiale di semiconduttori, substrati ceramici isolanti per la dissipazione del calore, nonché batterie ricaricabili altamente sicure SCiBTM e tecnologie innovative come i nostri hard disk di livello enterprise ad alta capacità, siamo in una posizione privilegiata per aiutare i clienti a ridurre il consumo energetico, contribuendo ad operazioni più rispettose per l'ambiente”.

Armin Derpmanns assumerà la carica di vice presidente della divisione marketing & operations dopo aver ricoperto negli ultimi 5 anni il ruolo di general manager, semiconductor marketing, supervisionando lo sviluppo del business per nuovi mercati, prodotti e soluzioni. Derpmanns ha ricoperto diversi ruoli senior da quando ha iniziato a lavorare in Toshiba nel 1989.