Totalmente naturali e in polvere, i nuovi prodotti di Natura Amica amici della casa e dell’igiene

Dopo i pluripremiati Decalcificanti naturali in polvere concentrata, apprezzatissimi dai nostri clienti e vincitori del Premio Brands Award di GDOWeek nella categoria “New Entry”, questo mese vi presentiamo i nuovissimi Sgrassatori in polvere naturale, ideali per eliminare ogni traccia di sporco e grasso, oltre che per igienizzare ogni superficie domestica.

Lo Sgrassatore Universale Multiuso, a base di acido citrico, componente totalmente naturale derivato dagli agrumi, è il prodotto ideale per eliminare il grasso e lo sporco da superfici lisce come forni, fornelli, affettatrici, tapparelle ed altre superfici domestiche.

Come tutti i prodotti Natura Amica, è realizzato con ingredienti naturali, concentrati e completamente biodegradabili. La formulazione del prodotto è in polvere, al piacevole profumo di arancio. Qui tutte i consigli per un corretto utilizzo del prodotto: https://naturaamica.care/product/sgrassatore-universale/

Lo Sgrassatore MultiUso Igienizzante, sempre in polvere biologica naturale, è ideale per igienizzare e detergere tutte le superfici domestiche, dai rubinetti, alle pentole, agli accessori da cucina. Il prodotto, al gradevole profumo di limone, è composto interamente da ingredienti vegetali e minerali provenienti da fonti naturali, rinnovabili e biodegradabili, perfettamente in linea con i principi di Natura Amica, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone.

Anche in questo caso si tratta di un prodotto in polvere concentrata da diluire in acqua. Trovate le info sul corretto utilizzo qui:https://naturaamica.care/product/sgrassatore-igienizzante/

Le tue superfici saranno brillanti e perfettamente igienizzate nel giro di pochi secondi!

Completa la linea, lo Sgrassatore per vetri e superfici lucide: anche questo prodotto è composto interamente da ingredienti naturali e biodegradabili e completamente privo di sostanze chimiche nocive. Come per gli altri prodotti della gamma, la formulazione del prodotto è in polvere concentrata da diluire in acqua, ed è al contempo anche un ottimo anticalcare, ideale per pulire in modo perfetto ed efficace i vetri e le superfici lucide.

Ecco le indicazioni per utilizzarlo al meglio: https://naturaamica.care/product/sgrassatore-vetri-e-superfici-lucide/

I vetri della vostra casa torneranno a essere brillanti e perfettamente igienizzati!

Gli sgrassatori multiuso in polvere, così come tutti i prodotti a marchio Natura Amica, sono certificati BIO ECO DETERGENZA AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) e Qualità Vegana (ovvero totalmente privi di componenti di origine animale), oltre a essere completamente realizzati in Italia. Anche il packaging è sostenibile: le confezioni, certificate Aticelca, possono essere tranquillamente smaltite nella carta. Ogni confezione contiene 120gr e permette circa 6 trattamenti completi (20gr per trattamento, pari a due cucchiai da cucina ognuno), a prezzi estremamente competitivi.

E per lavare i piatti? Natura Amica ha pensato anche a questo: il prodotto ideale è il Lavapiatti a mano super concentrato in polvere naturale biodegradabile.

Questa innovativa formulazione contiene percarbonato di sodio, che ha un potere detergente e igienizzante, e acido citrico, che svolge un’azione anticalcare e brillantante, prevenendo il deposito di acqua sulle stoviglie. Anche questo prodotto è certificato BIO ECO DETERGENZA AIAB e Qualità Vegana. Il packaging è in plastica riciclabile, che rende la confezione appropriata per lo smaltimento nella plastica.

Le formulazioni Natura Amica sono realizzate in polvere per limitare al massimo lo spreco di acqua e per ridurre al minimo i rischi per la salute: la confezione da 150 grammi equivale a 3 litri di detersivo liquido.

Per maggiori informazioni: www.labnat.it