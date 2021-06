Toys Center a Roma, c’è anche Bimbostore

Il nuovo negozio Toys Center aperto a Roma nella seconda metà di giugno accoglie anche un corner Bimbostore dedicato ad articoli per l'infanzia e le famiglie. Si tratta del 130esimo store con questa insegna di Prénatal Retail Group e si trova in Via Prenestina 1087. Mira a proporre in una unica location tutto quanto occorre per le famiglie "in crescita".

I mondi di Toys Center a Roma

Il punto di vendita può contare su una superficie di 1.000 mq suddivisi in aree esperienziali: in tutto sono 5 i mondi rappresentati e 18 i marchi esclusivi proposti nell'offerta, nei quali si pone particolare attenzione alla dimensione green. Si tratta del nuovo format che mette al centro i bambini e le loro famiglie per far vivere loro un'esperienza che va oltre la semplice vendita.

L'area espressamente dedicata al green si chiama “Gioca con me”, propone i giocattoli per i più piccoli certificati Fsc, come quelli di Wood'n Play, in una ambientazione che richiama la foresta, con tanto di suoni naturali come il gorgoglio dell'acqua e profumi, come quello degli alberi.

“Cosa farò da grande” prende come tema gli eroi dei bambini e propone tutto quanto occorre per trasformarsi nel personaggio più amato: costumi, accessori, con grandi armadi blu e rosa, e make up. In più una parete di peluche e l'angolo "ristorante", uno spazio dove giocare e scrivere sulla lavagna il proprio menù preferito.

Nell'area “Giochi da super Eroi” è ricostruita una pista di Formula 1, con tanto di semafori per la partenza e bandiere a scacchi all'arrivo.

I giochi dinamici come biciclette e cavalcabili si trovano nell'area “Corri all’avventura”, mentre al relax è riservato lo spazio “Impariamo giocando”, una vera e propria sala lettura con 760 titoli e poltroncine per sfogliarli.

Il corner Bimbostore

Bimbostore occupa un corner di 200 mq con articoli di puericultura quali sistemi modulari, passeggini, seggiolini auto, poi baby food, cosmesi, abbigliamento per l'infanzia, prodotti per le mamme in dolce attesa.