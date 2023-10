Tra prodotti funzionali e sostenibilità culturale: Molino e Pastifico Martimucci

"Buono non basta, deve fare anche bene": sostenibilità e benessere, i concetti chiave della filosofia di Molino e Pastifico Martimucci

Molino e Pastifico Martimucci, ad Altamura, grazie alla visione e al lavoro dei fratelli Giuseppe, Michele e Salvatore, continua con ambizione e passione, il suo percorso di crescita e di ampliamento all’insegna di due concetti cardine della filosofia aziendale: sostenibilità e benessere.

Tra i primissimi Pastifici italiani ad avere sin dall’inizio degli anni ‘90, con il proprio Molino, una produzione integrata di semole, pensate e personalizzate ad hoc per la propria pasta fresca, oggi, Martimucci continua a portare avanti la visione che in un mercato sempre più globale, la filiera cortissima possa essere vero valore aggiunto.

Pur rivolgendosi, con le sue quattro Linee Professional di semole e farine (Panificazione, Pizzeria, Pasta e Pasticceria) al mondo B2B, e con la Linea di semole e farine Consumer e con le sue linee di pasta fresca (Classiche, Integrali, Bio, Trafilate al bronzo, Senatore Cappelli e Senatore Cappelli trafilate al bronzo) al mondo della GDO, il focus resta sempre il consumatore finale.

Per questo Martimucci punta ad una qualità della propria gamma che parta dalla sostenibilità e dal benessere.

L’espansione aziendale infatti, con una nuova linea produttiva del Pastificio, che porterà a quadruplicare i volumi, si accompagna a importanti studi che l’azienda sta portando avanti con enti pubblici e privati per integrare la propria gamma con prodotti innovativi e funzionali, che rispondano alle esigenze di salute e benessere che oramai sono driver imprescindibili delle scelte e degli stili di vita dei consumatori.

Questo approccio di ascolto delle esigenze e delle richieste del mercato e del contesto, porta Martimucci a pensare alla propria crescita in modo dinamico e con la chiara volontà di offrire, con i prodotti funzionali in fase di studio, un contributo concreto alla cultura del mangiare bene e del mangiare sano.

Da qui, il motto aziendale: buono non basta, deve fare anche bene.

Il forte legame con il proprio territorio e l’idea di dialogare con esso, attraverso sinergie e scambi reciproci, è alla base di una ulteriore e nuova declinazione del concetto di sostenibilità: la sostenibilità culturale.

Questo è un concetto aziendale che affianca le più famose sostenibilità ambientale, economica e sociale, rappresentando la forte volontà di Martimucci di voler portare avanti come autentici valori identitari aziendali le tradizioni, la cultura, le radici e le virtù di un luogo, Altamura, che vanta grande know how, centenario, della cultura della panificazione, alla base del famoso Pane di Altamura DOC.

Il territorio è per Martimucci ricchezza e, essere sostenibili, vuol dire inevitabilmente essere "portatori sani" di territorialità come ambasciatori di un luogo e di tutti i suoi valori attraverso il proprio brand e i propri prodotti.