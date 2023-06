Tracciabilità digitale per il gioco Uno di Hungry Jack’s

Antares Vision Group e Result Group hanno realizzato insieme per Hungry Jack's le card del gioco Uno, l'iniziativa di fidelizzazione del fast food australiano

Antares Vision Group e Result Group hanno realizzato insieme per Hungry Jack's le card del gioco Uno, terza edizione dell'iniziativa di fidelizzazione del fast food australiano che conta oltre 440 locali, 19.000 dipendenti e 1,7 milioni di clienti ogni settimana.

La dinamica di Uno di Hungry Jack's

Si tratta di un concorso a premi basato su carte collezionabili, con ampie possibilità di vincita: la prima è l'instant win, immediata in base al premio da svelare sulla card, poi un premio per tre carte con lo stesso premio, infine l'estrazione finale con le carte collezionate che non hanno vincita.

Dunque ci sono tre tipologie di card che il cliente che gioca a Uno può trovare: quelle con la vincita immediata, che può essere un oggetto oppure un premio alimentare, le Gold Wild Cards da collezionare (ne servono tre uguali per vincere il premio) e le card No Match da raccogliere per l'estrazione finale, ciascuna con un codice unico per accedere all'estrazione.

Identificativo unico e collegamento alla app

Il meccanismo del gioco Uno prevede il collegamento alla app di Hungry Jack's: quando per esempio c'è una vincita istantanea alimentare che non si vuole consumare subito, e per tutte le vincite che implicano il collezionamento delle card.

Per questo e per garantire il funzionamento del gioco occorreva dare a ciascuna carta un'identità digitale unica, che fosse riconoscibile dalla app del fast food, così da poter immagazzinare le card e registrare le vincite, e dal database delle card, per segnalare l'avvenuto utilizzo della card stessa e la consegna corretta dei premi. Il riscatto delle card può infatti avvenire sul punto di vendita, via web o nella app.

La soluzione adottata è Diamind di Antares Vision Group, che genera l'ID, ne verifica e conferma la validità, rimuove l'ID dal database e si integra con i sistemi di consegna dei premi.

La produzione delle card è stata, per tutte e tre le edizioni di Uno, affidata a Result Group, le cui tecnologie di stampa digitale permettono una elevata personalizzazione.

"Il successo della campagna Uno di Hungry Jack's è il trionfo dell'interoperabilità, dell'integrazione di tutti i sistemi back-end, delle applicazioni front-end e della gestione sicura dei dati per ogni singolo pezzo e per ogni riscossione dei premi", ha detto Simon Jones, business development director di Antares Vision Group. La buona riuscita dell'operazione è legata anche al lavoro di squadra tra il personale di Result Group e AV Group con quello di Hungry Jack's e dei suoi fornitori di servizi.

"Ognuno di quei 17 milioni di pezzi del gioco Uno viene tracciato individualmente lungo tutta la supply chain - spiega Michael Dossor, group general manager di Result Group -. La soluzione Diamind Enterprise di Antares Vision Group consente di ampliare le possibilità di applicazioni tecnologiche, di ottimizzare l'interazione con i clienti grazie all'interoperabilità e di migliorare il gioco nel suo complesso”.