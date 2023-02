Trony, il volantino entra in una nuova era e diventa navigabile

Trony lancia un nuovo volantino navigabile, cioè interattivo e multipiattaforma: porterà il digitale nel punto di vendita aumentandone le potenzialità

Trony rompe gli schemi e si appresta a rivoluzionare l’approccio al mercato grazie al lancio del nuovo Volantino Navigabile. Da sempre valorizzato come fattore propulsivo di vendita e comunicazione, cinghia di trasmissione tra industria, insegna, negozio e clientela, il volantino Trony entra in una nuova era e diventa digitale, interattivo, multipiattaforma. Un percorso che ha visto questo storico supporto di promo-comunicazione trasformarsi da magazine cartaceo a pdf sfogliabile, fino a diventare oggi, senza snaturarsi, un vero e proprio digital media che garantisce al lettore molteplici passaggi di consultazione e approfondimento, anche rispetto alle ultime evoluzioni promozionali, in ottica “drive to store”.

Un’esperienza immersiva e totalizzante che porta il digitale nel punto di vendita, preservando i codici dell’insegna con coerenza tra valori, messaggio e contenuti. Da un lato, un asset strategico e modulabile per rispondere alle esigenze dei principali attori del mercato dell'elettronica di consumo -industria, soci e punti di vendita- nella valorizzazione del processo di business. Dall’altro, uno strumento chiaro e intuitivo a disposizione del cliente finale, per favorire informazione e cultura su tutte le categorie merceologiche, con focus che si amplia dal prezzo al contenuto tecnico.

Disponibile anche nella tradizionale versione in pdf, il Volantino Navigabile Trony nasce per creare un nuovo punto di contatto tra pubblico e insegna, valorizzare i nuovi strumenti di comunicazione, aumentare l’interattività sul punto di vendita e, in definitiva, migliorare la qualità dell’informazione: il suo lancio sarà accompagnato da una campagna di comunicazione particolarmente estesa, con interventi su media tradizionali, web e canali social.

“Un lavoro complesso, risultato di una visione del business pienamente condivisa tra soci e sede centrale -commenta Stefano Belingheri, direttore generale di Gre SpA- Definiamo oggi un percorso che ha consentito alla nostra insegna grazie a implementazioni strategiche e tecnologiche, di massimizzare efficienza e operatività non soltanto sulla rete fisica ma anche rispetto ai nostri asset digitali".

“Il lancio del nuovo Volantino Navigabile Trony, di fatto, aumenta le potenzialità del negozio in quanto costituisce uno strumento integrato di informazione e comunicazione a disposizione di aziende partner, punti vendita e clienti finali” aggiunge Michele Pivello, direttore marketing e responsabile del progetto ha aggiunto.

I device digitali rappresentano un punto fermo nella vita quotidiana del consumatore, sempre più attivo nel reperire informazioni complete e aggiornate in qualunque momento. Gli addetti alla vendita richiedono un supporto aggiornato e consultabile per accompagnare il pubblico nella scelta delle soluzioni tecnologiche preferite. Il nuovo volantino navigabile Trony sintetizza il processo di informazione che accomuna aziende, addetti alla vendita e negozi verso il cliente finale. Il quale, dal canto suo, avrà a disposizione un valido strumento di approfondimento per finalizzare in modo soddisfacente il proprio processo d’acquisto, avendo accesso a tutte le informazioni necessarie su caratteristiche, funzioni e tecnologie dei prodotti.