Tutti i colori di imoon a Euroshop 2023, con consumi ridotti a 7 W al mq

Con Massimiliano Giussani, direttore commerciale Italia di imoon, scopriamo le novità di Euroshop e come valorizzare un'esposizione sia food sia non food con la luce

Con uno stand ispirato alla metafisica e a De Chirico, imoon spicca nell'ampio padiglione 9 dell'illuminazione, con un mondo di colori che sono la scusa per parlare di prodotti e per far emergere il made in Italy che caratterizza il brand.

Tutti i colori di imoon a Euroshop 2023

La città ideale di imoon è rappresentata in diversi scenari che offrono ai retailer la possibilità di sperimentare scelte diverse per i propri allestimenti. Le aree sono due, quella dedicata al food, con la classica corsia del grocery, l'area macelleria, l'ortofrutta e la pescheria; e per il non food, il classico camerino dell'abbigliamento. In più un'area instagrammabile con la bici illuminata che aveva richiamato l'attenzione nel 2020, ma appesa al soffitto per la foto in "equilibrio".

Al posto della linea continua di led per illuminare in modo uniforme le corsie, la proposta è una soluzione a intervalli che consente di ridurre i consumi fino a 7 W al mq. All'insegna della versatilità, le soluzioni hanno grande flessibilità di gestione e ottimizzano le necessità di illuminazione riducendo le complessità di installazione. Gli addetti mostrano più scenari diversi ai clienti, perché non c'è una soluzione migliore per tutti.

L'atmosfera è il tema dell'area ristorazione nello stand, con un soffitto led che cambia colore e clima emotivo dello spazio. Per i camerini, luogo dove realmente avviene la decisione di spesa e che invece spesso sono trascurati sotto il profilo dell'illuminazione, imoon ha pensato a una struttura unica di illuminazione posta sopra lo specchio che risolve tutti i problemi tipici di questa area: ombre sul viso e sul collo, scarsa illuminazione per le gambe, luce sgradevole che mette a disagio.