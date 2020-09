Tutti i retailer al Marketing & Retail Summit 2020

Il retail si muove, ascolta cosa dicono le voci del mercato e reagisce per essere tempestivo e distintivo nel rispondere alle richieste dei clienti. #takeaction è la chiave di lettura del Marketing & Retail Summit 2020, l'evento reale e anche digitale organizzato da Gdoweek e Mark Up il prossimo 1 ottobre al Teatro Manzoni di Milano.

Marketing & Retail Summit 2020, retail a tutto campo

Come intende Esselunga il fare innovazione? L'intervento di Roberto Selva, direttore marketing, aiuterà a comprendere le strategia che guidano le mosse dell'insegna alimentare più redditizia d'Italia. E dopo Esselunga nel corso della giornata si susseguiranno gli interventi di Coop Italia, con Maura Latini e un case history da Coop Svezia, Mariangela Marseglia per Amazon, intervistata da Cristina Lazzati, e Paola Accornero per Carrefour Italia che dialogherà con Andrea Notarnicola (Newton). Da una parte Amazon e le sfide per il futuro, dall'altra la sfida della gestione del personale come trampolino per l'innovazione.

Nel corso del Marketing & Retail Summit 2020 si parlerà poi di offerta nei freschi e freschissimi, con Giuliano Canella del Gruppo Alì e Marianna Palella di Citrus, dell'eCommerce con Francesco Avanzini per Conad, del sistema Italia, con Stefano Baraldo per Ovs.

Il retail raccoglie anche la sfida tecnologica spesso scegliendo delle partnership per affrontarla: ne parleremo con Enrico Pandian, founder Supermercato24 e Fresco Frigo. Non si tratta solo di strumenti tecnologici, sono veri e propri nuovi modelli di business. La rassegna si chiude con la ristorazione, le cui formule in continua innovazione attraggono l'interesse dei retailer per la loro capacità di portare clienti instore. Al Marketing & Retail Summit 2020 ci sarà Antonio Civita di Panino Giusto.

Per partecipare all'evento basta iscriversi a questo link scegliendo tra l'evento tradizionale, fisico al Teatro Manzoni il 1 ottobre oppure quello digitale, in video.

Per un resoconto dell'edizione precedente potete visitare gli articoli di Gdoweek e Mark Up.