Tutti in Campo, il progetto Selex a sostegno dello sport

Un volto iconico dello sport italiano ha deciso di sostenere Tutti in Campo di Selex prestando il proprio volto e credendo nella causa

Selex sostiene il progetto Tutti in Campo a supporto delle Associazioni e realtà Sportive Dilettantistiche italiane, proseguendo nel percorso di sostegno concreto delle comunità dei territori che presidia. L’obiettivo è favorire l’accessibilità allo sport per tutti, in quanto strumento per la formazione e la diffusione di valori positivi per la società. A partecipare attivamente le associazioni, i consumatori e gli stessi punti di vendita Selex. Le associazioni dilettantistiche possono iscriversi facilmente tramite il sito web dedicato: le iscrizioni sono già aperte, mentre l’attività prenderà il via a settembre con il coinvolgimento di 1.800 store.

Sostenere Selex e Tutti in Campo

Come si possono sostenere le associazioni? I consumatori che faranno la spesa negli store delle insegne Selex potranno contribuire donando i Codici Sport ricevuti in cassa attraverso il sito e l’app Tutti in Campo. Grazie a questa donazione, le singole realtà sportive beneficiarie avranno la possibilità di ordinare gratuitamente nuove attrezzature.

“Selex è da sempre sensibile al futuro dei propri territori e delle comunità che essi rappresentano -commenta Massimo Baggi, direttore marketing del Gruppo Selex-. Con questa iniziativa intendiamo sostenere lo sport dilettantistico italiano, e le sue decine di migliaia di realtà che ogni giorno contribuiscono a diffondere e difendere i valori universali dello sport nella nostra società civile”.

Non finisce qui perché il progetto Selex ha riscosso successo e attirato l’attenzione di un’icona dello sport italiano che ha scelto di prestare il proprio volto.