Tuttofood: la fiera dell’ecosistema agro-alimentare torna dall’8 all’11 maggio

Dall'8 all'11 maggio 2023 torna a Milano il Tuttofood, una delle fiere più importanti dell'ecosistema agro-alimentare mondiale

La manifestazione, suddivisa per aree di prodotto, propone una gamma merceologica attenta non solo all’offerta più tradizionale ma anche alle tendenze emergenti dei consumi e ai nuovi segmenti del mercato. In uno scenario del genere, con persone e professionisti provenienti da tutto il mondo, La Torrente non poteva di certo mancare all'appuntamento.

Cibo salutare ed equilibrato, ma anche gustoso e facile da preparare e soprattutto al passo con i ritmi frenetici della vita moderna. Dalla passata di pomodoro tradizionale, realizzata seguendo i dettami e la ricetta di un tempo ai sughi pronti per essere gustati in pochissimi minuti, La Torrente ha fatto dell'innovazione (sin dalla filiera produttiva) e dello sviluppo dei suoi prodotti una vera e propria filosofia aziendale.

Queste idee, e tanto altre ancora, le porteremo con noi all'interno del nostro spazio espositivo all'interno del Padiglione 05 - Stand E21 F22. Non vediamo l'ora di accogliervi tutti dall'8 all'11 maggio al Tuttofood Milano.

La Costiera Amalfitana, terra di sole, mare e bontà

I prodotti tipici di un paese parlano della sua storia, delineano le caratteristiche del suo territorio e sono lo spunto ideale per comprenderne gli usi e le tradizioni. Negli ultimi anni la nuova filosofia di consumo a "Km 0", che prevede l’acquisto di prodotti agroalimentari locali al fine di ridurre l’inquinamento e di dare maggiore risalto alle tradizioni, ha permesso ai consumatori di conoscere le eccellenze della nostra terra che offre prodotti freschi e di stagione. In questo modo, i consumatori hanno scelto la qualità e la genuinità dei prodotti. Una scelta quasi controcorrente rispetto ai ritmi frenetici della società odierna.

L’alimentazione ha assunto e assume di anno in anno sempre maggiore importanza. Ci si è finalmente resi conto che una corretta alimentazione, fatta dei prodotti genuini della terra (seguendo la loro stagionalità) può influire molto sulla qualità della vita, sia in termini di salute, che in termini dell’umore. Decisamente non un piccolo dettaglio. In questo contesto, la Costiera Amalfitana e quella Sorrentina con i loro climi ottimali, resi dolci dal benefico influsso del sole e del mare, rappresentano la culla perfetta di quei prodotti (eterogenei e variegati) tipici della tradizione gastronomica italiana, famosa in tutto il mondo.

Dai pomodori di Sorrento ai Limoni di Amalfi, passando per le Alici di Cetara fino ad arrivare all'uva dalla quale parte la produzione del vino Doc Costa d’Amalfi, prodotto soprattutto nelle zone di Furore, Ravello e Tramonti. Un mix di profumi e sapori che hanno reso questa terra iconica e meta di turismo gastronomico (e non solo).

Tuttofood, l'innovazione al centro

Parola d'ordine innovazione. L'edizione 2023 del Tuttofood ruota tutta intorno all'innovazione di prodotti per andare incontro ad consumatore sempre più esigente.

Un consumatore molto più informato di un tempo, che conosce benissimo ciò che vuole. Dai piatti pronti e salutari (e vegetariani/vegani) adatti ai ritmi di oggi, materie prime sostenibili e responsabili, cibo plant-based, ma al tempo stesso esperienze culinarie uniche e personalizzate. Una vetrina unica nel suo genere in Italia, e tra le prime in Europa, per scoprire in anteprima i trend del settore e capire come le aziende promuovono l’innovazione di prodotto e di processo per rinnovare l’offerta aumentando comunque la propria sostenibilità.