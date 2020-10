Ubi Banca sostiene lo sviluppo di RetailPro (Pam)

A sostegno del piano industriale 2020/2023 di RetailPro, società nata dalla partnership con Pam Franchising, Ubi Banca (Gruppo Intesa San Paolo) ha perfezionato un finanziamento da 5 milioni di euro.

La società retail ha investito in un programma di sviluppo che prevede per il prossimo anno l’apertura di 100 punti di vendita ad insegna Pam dislocati in Area Nielsen 3 e 4.

“La fiducia con cui Ubi Banca ha creduto nel nostro progetto unita alla fiducia che ci è stata accordata rappresentano elementi assolutamente di primo piano che per noi della RetailPro sono il perno dei valori su cui fondare la nostra attività -sottolinea Giovanni Domenico Barbano, direttore generale e amministratore delegato RetailPro-. È il raggiungimento di un risultato importante che ci vedrà impegnati in un percorso di crescita in grado di generare un impatto economico e sociale positivo”.