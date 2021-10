Un mondo di sinergie per l’agroalimentare italiano

In questa fase di mercato diventa ancora più centrale il ruolo di una manifestazione come Tuttofood 2021. Al centro del mirino non è tanto la capacità di creare networking tra domanda e offerta italiane e internazionali, quanto la capacità di anticipare e interpretare le tendenze in un reciproco interscambio fra operatori. Un valore aggiunto che quest’anno viene enfatizzato dalla contemporaneità di Tuttofood 2021 con Host Milano e Meat-Tech, con l’idea di potenziare ulteriormente le sinergie con il mondo del fuoricasa e con il settore della lavorazione dei prodotti alimentari.

Dal periodo emergenziale emerge la progressiva contaminazione fra canali e tipologie di prodotti e specializzazioni. “Durante il 2020 -ricorda Daniele Gilli, direttore commerciale di IRI- alimentari e bevande hanno beneficiato di un travaso delle vendite dal canale fuori casa sulla spinta delle diverse chiusure al pubblico. Stimiamo che ancora oggi circa il 5,5% delle vendite di Food&Beverage attengano a questa migrazione del consumo alimentare”. Non si tratta solo di spostamenti di cifre. Il periodo ha indotto cambiamenti nei comportamenti di acquisto, alcuni permanenti. E spiccano importanti differenze tra i target generazionali, come risulta dalle analisi di Retail Institute Italy: gli over 65 hanno scoperto per la prima volta l’online, la Gen Z e i Millennials hanno approfondito nuovi punti di vendita accanto a nuove modalità di acquisto digitale.

C’è una evidente predisposizione dei consumatori verso marche e prodotti inediti, scoperti online, abbinata alla riscoperta dei negozi di prossimità. Occorre ripensare la logistica, l’utilizzo di big data e l’esperienza omnicanale, creando solide relazioni con i clienti. Infine, la sostenibilità. È molto importante in particolare per i giovani (Gen M e Gen Z). Gli investimenti in innovazione e trasformazione digitale riguardano da vicino il retail. Ritorna Retail Plaza, il palcoscenico dove si confrontano i protagonisti del mondo distributivo portando le loro buone pratiche sulle ultime soluzioni e i nuovissimi trend, confrontandosi con il pubblico in sala. Il progetto si avvale della partnership con Retail Institute Italy.