Un passo in avanti per bicchieri e vasetti realizzati con materia prima riciclata

Dal gruppo Flo una novità per i bicchierini di plastica destinati al vending che utilizzano polistirene riciclato

Bicchieri in plastica riciclata per i distributori automatici e per lo yogurt sono stati prodotti da Flo utilizzando polistirene riciclato. I contenitori possono contenere fino al 30% di polistirene riciclato meccanicamente (r-PS) da materia prima seconda, ossia materiale recuperato dagli scarti di produzione.

Tutti e due i contenitori sono termoformati con una struttura a strati Aba, dove nello strato interno è inserito l’r-PS Versalis-Revive PS, serie Forever, una gamma di polistireni compatti sviluppata nei laboratori di ricerca di Versalis società del gruppo Eni, adatto per essere utilizzato con gli alimenti, mentre lo strato esterno è realizzato in polistirene vergine che ha l’effetto di barriera funzionale. I packaging sono stati testati secondo le normative europee e nazionali per l'idoneità al contatto con gli alimenti.

Flo ha così realizzato le prime linee di una serie di prodotti di nuova generazione, concepiti come soluzione per valorizzare materiali altamente riciclabili come le plastiche, riducendone allo stesso tempo gli sprechi.